Algérie: La Caisse de garantie des marchés publics lance jeudi un service de finance islamique

ALGER — La Caisse de garantie des marchés publics (CGMP) procédera jeudi au lancement d'un service de finance islamique sur les garanties bancaires qu'elle accorde, à travers l'ouverture de deux guichets consacrés à cet effet, a indiqué mardi un communiqué de cette institution publique.

La caisse commencera à fournir ce nouveau service appelé "lettre de garantie", dans un premier temps à travers deux guichets islamiques à la Direction générale d'Alger Centre et la direction régionale du sud à Ouargla, en attendant sa généralisation au début de l'année prochaine 2024 au niveau de la direction régionale de l'Ouest à Oran et la direction régionale de l'Est à Constantine, précise la CGMP.

En vue d'encourager la demande de cette activité islamique, la caisse offrira une réduction incitative des tarifs aux premiers bénéficiaires de ce nouveau produit, précise le communiqué.

Le produit islamique "lettre de garantie" a obtenu un certificat de conformité à la Charia le 18 juin dernier, sous le n 123/2023, délivré par l'Autorité charaïque nationale de la fetwa pour l'industrie de la finance islamique du Haut conseil islamique, qui a fait de la caisse la première institution à obtenir la possibilité de commercialiser ce produit conformément aux lois en vigueur et aux principes de la charia islamique, indique la même source.

La CGMP a indiqué que cette procédure coïncide avec la fête du Mawlid Ennabaoui Echarif, célébrée jeudi prochain, et ce, "dans le cadre de la concrétisation et de la mise en oeuvre de la stratégie nationale visant à généraliser cette activité dans les domaines bancaire et financier".

Pour rappel, la CGMP est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère des Finances depuis plus de 25 ans. Il vise à maintenir l'équilibre entre le développement matériel et financier des projets liés aux équipements publics en accordant des garanties facilitant la réalisation financière des marchés et des commandes publiques.

L'institution traite actuellement avec plus de 7.000 entreprises publiques et privées, y compris les grandes, moyennes et petites entreprises, selon le communiqué.

La CGMP s'engage à informer et à fournir des informations aux opérateurs économiques sur les développements de son activité liée à la finance islamique via son nouveau portail électronique créé depuis plusieurs mois, conclut la même source.