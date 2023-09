Algérie: Touggourt - Le ministre de l'Industrie inaugure une unité de fusion et de transformation des produits ferreux

TOUGGOURT — Le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a procédé, mardi à Touggourt, à l'inauguration d'une unité de fusion et de transformation des produits ferreux dans la commune de Témacine, à une dizaine de km du chef-lieu de la wilaya.

Intervenant en marge de l'inspection de cette unité industrielle dans le cadre de la seconde et ultime journée de travail dans la région, M. Aoun a mis en avant "l'importante orientation pour de pareils investissements industriels productifs susceptibles de créer une valeur ajoutée à l'économie nationale dans le cadre de la démarche de l'Etat portant appui des exportations nationales et réduction de la facture d'importation".

Qualifiant cette unité "de petit complexe d'El-Hadjar", le ministre qui a rendu hommage aux efforts fournis par les responsables de cette entité industrielle économique, s'est engagé à apporter tout l'appui voulu à cet acquis d'investissement à la faveur de l'accompagnement dans l'organisation de la production de la matière première.

"Le développement du secteur industriel est tributaire de la levée des contraintes et la mobilisation des mécanismes à même de permettre l'extension des activités d'investissement et la consolidation de la production, facteurs créateurs de richesses et d'emplois".

S'étendant sur une superficie globale de 24 ha, cette unité, d'une capacité de production annuelle de 200.000 tonnes/An de différents produits, barres d'armature, fil d'acier et rond à béton, à la faveur de ses différentes installations, a généré plus de 300 emplois, toutes spécialités et qualification confondues, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle.

Cette entité économique privée assure la couverture en produits ferreux du marché local et de six wilayas voisines du Sud-est du pays, a-t-on expliqué.

Le ministre a poursuivi sa tournée dans la région par l'inspection d'une laiterie privée en bute à des difficultés du lancement en raison de "la faible quantité de 20 tonnes lui ayant été réservée", a expliqué l'investisseur.

Le ministre s'est, à ce titre, engagé à résoudre le problème pour permettre à cette entité économique de lancer ses activités et d'assurer l'approvisionnement du marché local en lait dans les brefs délais.

Le ministre a, au terme de sa visite dans la région, assisté au coup d'envoi d'un séminaire national de la zaouïa Tidjania à Témacine.