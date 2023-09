Congo-Kinshasa: Me Constant Mutamba appelle à la transparence électorale totale !

*L'Opposition Républicaine salue la publication des listes définitives des candidats par la CENI, une étape essentielle vers des élections crédibles et démocratiques.

Dans un communiqué officiel, Me Constant MUTAMBA, le candidat de l'Opposition Républicaine, à l'élection présidentielle de 2023, a salué la décision de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) consistant à publier les listes définitives des candidats à l'élection législative nationale prévue en décembre 2023.

Pour le peuple congolais qui aspire à des élections transparentes et crédibles, cette étape importante renforce l'espoir d'un processus électoral équitable.

En félicitant les 420 candidats députés nationaux de la Dynamique pour le Progrès (DYPRO) alignés sur l'ensemble du territoire national, Me Constant MUTAMBA réitère l'engagement de l'Opposition en faveur du respect de la volonté du peuple.

Il a également invité la CENI à redoubler d'efforts pour organiser les élections dans le respect des délais fixés par la loi, afin de garantir que la voix du peuple triomphe.

La publication des listes définitives des candidats à l'élection législative est une décision capitale qui marque une avancée significative dans le processus électoral. Cela permet aux citoyens de prendre connaissance des différents candidats qui se présenteront au scrutin et d'évaluer leurs propositions et leurs programmes politiques.

%

La transparence est la clé de la crédibilité des élections, et cette initiative de la CENI est un pas dans la bonne direction.

Me Constant MUTAMBA, éminent Avocat et défenseur des droits de l'homme, a appelé à une participation active de tous les acteurs politiques et de la société civile afin de garantir des élections justes et transparentes.

Il a souligné, par ailleurs, que ces élections législatives seront déterminantes pour l'avenir du Congo et que chaque vote compte dans la construction d'un avenir démocratique et prospère.

La DYPRO, en alignant 420 candidats députés nationaux, montre sa détermination à représenter les aspirations du peuple congolais et à agir comme un contrepoids politique face au pouvoir en place. Ces candidats, issus de différentes régions du pays, apporteront une diversité de perspectives et d'idées pour répondre aux besoins et préoccupations de chaque citoyen congolais.

La CENI, quant à elle, est attendue au tournant pour mener à bien l'organisation de ces élections législatives dans le respect des normes démocratiques et des délais impartis. Les Congolais espèrent que chaque étape du processus électoral sera réalisée avec impartialité et professionnalisme, garantissant ainsi des élections libres et équitables.

La voie vers des élections démocratiques est semée de défis, mais avec une volonté politique forte et un engagement de tous les acteurs, le Congo peut atteindre cet objectif.

Il appelle, en outre, tous les citoyens congolais à exercer leur droit de vote de manière éclairée et responsable, afin de choisir les dirigeants qui défendront leurs intérêts et contribueront au développement du pays.

La publication des listes définitives des candidats à l'élection législative de décembre 2023 marque une étape cruciale pour l'Opposition et le peuple congolais. Ainsi, Me Constant MUTAMBA et la DYPRO se préparent-ils activement à cette élection, nourrissant l'espoir d'un avenir démocratique et prospère pour le Congo, où la voix du peuple sera véritablement entendue et respectée.

Leur engagement à l'égard des élections transparentes et crédibles est un pas en avant vers la consolidation de la démocratie au Congo.