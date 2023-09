Burkina Faso: Situation nationale - Les burkinabè vivant aux Etats Unis plaident pour le renforcement de la lutte contre l'insécurité et la création de meilleures conditions pour les investissements de la diaspora.

Présente à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation burkinabè conduite par le ministre d'État, le ministre en charge de la Fonction publique Bassolma Bazié accompagné de la cheffe de la diplomatie burkinabè Son Excellence Olivia Rouamba, a rencontré ce lundi 25 septembre les burkinabè vivant aux Etats Unis. La rencontre en présentiel et en ligne, se voulait un cadre d'échanges directs sur les préoccupations des burkinabè vivant au pays de l'oncle SAM et sur la vie de la Nation.

Le ministre d'État Bassolma Bazié et la cheffe de la diplomatie burkinabè SE Madame Olivia Rouamba, ont dressé le tableau de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le pays ainsi, que les efforts fournis pour faire face aux difficultés et les défis que vivent les populations.

Devant la communauté des burkinabè vivant aux Etats Unis, le Ministre d'Etat Bassolma Bazié a décliné les quatre grands axes de la transition à savoir la lutte contre l'insécurité et la reconquête du territoire, la crise humanitaire, la refondation de l'État et la réconciliation nationale. Sur la mise en oeuvre de tous ces volets, la contribution de chaque burkinabè est demandée pour atteindre l'objectif. Aussi a-t-il demandé que ». Chaque burkinabè fasse en sorte qu'à l'heure du bilan il ne puisse pas baisser la tête. »

De son côté la ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, est revenue sur l'élan de l'Exécutif dans la diversification des partenaires dans le contexte de lutte contre l'insécurité. De l'avis de Son Excellence Olivia Rouamba, l'apport de la lutte contre le terrorisme n'est pas que financier, mais toute expertise où qu'elle soit est nécessaire pour y parvenir.

Cette initiative d'échanges directs, en plus des efforts fournis jusque là par la transition, ont été salués par les compatriotes qui, par la voix de leur porte- parole, Monsieur Herman Somé, ont formulé des recommandations aux autorités de la Transition. Celles-ci se résument à la création des conditions d'investissement,à l'amélioration des services consulaires, à la facilitation du retour de la diaspora au bercail, à la protection des droits des burkinabè à l'étranger, au renforcement de la lutte contre la corruption dans les secteurs clés, etc.

En réaction à ces préoccupations, le ministre d'État tout comme la cheffe de la diplomatie burkinabè ont loué le sacrifice consentis par la diaspora burkinabè en Amérique en termes de contribution à l'effort de Paix. La délégation ministérielle réaffirmé la volonté du gouvernement de la Transition et du chef de l'État le Capitaine Ibrahim Traoré, à oeuvrer pour accompagner les burkinabè vivant à l'étranger, dans la réalisation de leurs projets dans la mère patrie.