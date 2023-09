Tunisie: Accès gratuit aux sites, monuments et musées ce mercredi 27 septembre

TUNIS — L'accès aux musées, sites et monuments sera gratuit ce mercredi 27 septembre 2023, coïncidant avec la célébration de la fête du Mouled, jour férié en Tunisie.

La gratuité d'entrée concerne les sites, monuments et musées dépendant de l'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Ce principe bénéficie à tous les citoyens tunisiens et les étrangers qui résident en Tunisie. Il s'applique durant les jours fériés, le premier dimanche de chaque mois, la Journée internationale des sites et monuments (18 avril), la Journée internationale des musées (18 mai).

Les visiteurs qui souhaitent découvrir la richesse patrimoniale nationale répartie sur tout le territoire de la République peuvent en bénéficier sur présentation de la carte d'identité nationale ou de la carte de séjour. Les horaires de visite diffèrent d'une région à l'autre et selon le site, musée ou monument qui s'y trouve.

Dans la Capitale, la liste des sites, musées et monuments ouverts comprend des vestiges sur la zone du site archéologique de Carthage (Colline de Byrsa, Thermes d'Antonin, les Villas Romaines, Tophet Salammbô, Théâtre Romain, Amphithéâtre de Carthage, Quartier Magon, Quartier Didon, Musée Paléochrétien) ainsi que le Centre de présentation de la Medina de Tunis.

Le musée national de Carthage est fermé à la visite depuis 2018 pour cause de travaux de réaménagement. Seuls les vestiges archéologiques à proximité sont restés visitables. Ce musée est situé sur la Colline de Byrsa au coeur de la ville de Carthage, dans la banlieue nord de Tunis, qui abrite le site de Carthage, classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Le Musée national du Bardo a rouvert, le 14 septembre courant, ses portes au public après avoir été fermé durant plus de deux ans durant lesquelles de grands travaux de restauration et de réaménagement ont été effectué. De nouvelles salles sont désormais ouvertes, d'autres ont été créées. Certaines pièces qui étaient mal exposées ont été restaurées et placées dans un emplacement plus stratégique. De nouvelles pièces ont été rajoutées aux collections existantes.

L'Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC) exploite les différents sites, monuments et musées sur tout le territoire de la République Tunisienne. Elle a pour mission d'exécuter la politique de l'Etat dans le domaine culturel en oeuvrant à la mise en valeur du patrimoine national dans toute sa variété.

L'Agence supervise 62 sites archéologiques, monuments historiques et musées dont 7 biens culturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.