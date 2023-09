Maroc: Tourisme à Al Haouz. Le retour progressif à la normale suscite l'optimisme des opérateurs

L'activité touristique dans la province d'Al Haouz commence à retrouver son rythme normal, suscitant ainsi l'optimisme des opérateurs de ce secteur après l'épreuve du séisme qui a secoué plusieurs régions du Royaume.

Grâce à ses paysages singuliers et sa renommée de destination phare du tourisme durable, ainsi qu'à sa proximité de Marrakech, la province d'Al Haouz enregistre d'habitude une affluence importante de touristes marocains et étrangers. Deux semaines après le tremblement de terre, les zones touristiques de cette province vivent au rythme d'une reprise de l'activité touristique et s'attendent à une plus grande affluence dans les semaines à venir.

Une affluence importante des touristes a été constatée ces derniers jours, notamment au niveau des zones d'attraction touristique de la province, comme Lalla Takerkoust, Ourika et Imlil, a souligné, à ce sujet, le président du Conseil provincial du tourisme (CPT) d'Al Haouz, Marouane Chouioukh. Il a ajouté, dans une déclaration à la MAP, que "la plupart des unités touristiques n'ont pas été affectées par le séisme, alors que celles qui ont subi des dégâts ont déjà commencé les opérations de contrôle et de restauration nécessaires pour la reprise de la saison touristique".

M. Chouioukh a souligné, par ailleurs, que les opérateurs touristiques s'attendent à une hausse plus importante des réservations dans les prochains jours, en particulier à Imlil, Ourika, Ouirgane et la vallée de Zat.

%

En effet, sur l'axe Tahannaout-Lalla Takerkoust, en passant par Asni et Imlil, les nombreux touristes qui arpentent les vallées de la région aux paysages saisissants assurent n'avoir rencontré aucun problème d'accessibilité ou d'hébergement.

Approchés par la MAP, des touristes se sont dits "impressionnés" par l'accueil chaleureux des Marocains et par la beauté des paysages, estimant que l'activité touristique a retrouvé rapidement son rythme normal. "Après avoir visité Marrakech, nous tenions à nous rendre dans les régions avoisinantes qui offrent une expérience magique et singulière. Nous nous sommes renseignés sur les réseaux sociaux pour voir si tout allait bien et on a constaté sur place qu'on a bien fait de venir", a déclaré Sara, une touriste étrangère.

A Lalla Takerkoust et Moulay Brahim, de nombreux amateurs des balades en quad arpentent les plateaux de ces régions où la vie a repris son cours normal à tous les niveaux. Christian, un amateur de quad, explique qu'il a organisé ce périple avec plusieurs de ses amis marseillais et qu'il n'a hésité à aucun moment pour revenir à une région où il se rend régulièrement depuis 2012.

"Le parcours est toujours merveilleux à expérimenter en groupe. Le séisme n'a affecté en rien le tourisme et les atouts touristiques de la région", a-t-il assuré.

Hassan Ait Hammou, guide touristique, a relevé que la région d'Imlil connaît une reprise soutenue des flux de touristes marocains et étrangers. "Nous nous attendons à une hausse importante des arrivées des touristes dans les jours qui viennent", a-t-il affirmé. "Nous recevons de nombreux touristes ces derniers jours, surtout parmi les amateurs des randonnées près des cascades, des rivières et des montagnes", a-t-il ajouté, notant que "le tourisme retrouve sereinement son rythme normal".