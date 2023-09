Afrique: Elim. CAN Féminine - Le Kenya élimine le Cameroun à la surprise générale !

Le Kenya a battu le Cameroun aux tirs aux buts ( 4-3) ce 26 septembre au Nyayo National Stadium. Les Harambee Starlets se sont qualifiées pour le prochain tour et rencontreront le Botswana.

Le Kenya dominateur, s'est imposé (1-0) face au Cameroun ce mardi en match retour des éliminatoires de la CAN féminine de football. Les Lionnes Indomptables l'avaient remporté sur le même score à l'aller. Ce match nul 1-1 sur l'ensemble des deux matches a conduit les deux formations aux tirs au buts, qui verra le Kenya l'emporter.

Néanmoins, le début de la rencontre est très disputé, le Cameroun se contentant de garder le ballon et de construire en retrait. Les occasions franches se font de plus en plus rares, de part et d'autres. Le Kenya se montre défensif et essaie de priver le Cameroun la possession du ballon.

Ngo Beleck et ses coéquipières ont beau essayer, de faire la différence, mais elles ne parviennent pas à trouver le chemin des filets et rentrent à la mi-temps sur un score nul et vierge.

La seconde mi-temps est beaucoup plus fluide, le Kenya cherche à faire monter la pression. A l'heure de jeu, les Harambee Starlets dominent le jeu et, une fois de plus, elles peinent à percer la défense camerounaise, très solide. Les hôtes ont finalement réussi à débloquer la situation à la 75ème minute, lorsque la frappe de la remplaçante Shilwatso, du côté gauche, a trouvé le chemin des filets (1-0).

Les Kenyanes ont accentué la pression et sont passées tout près du deuxième but à la 87e minute, mais Bihina s'est encore interposé avec brio.

Le Cameroun a failli trouver le chemin des filets lorsque la frappe de Ngo Beleck est passée au-dessus de la barre en fin de partie.