Congo-Kinshasa: Kwango - Près de 8 000 déplacés en situation humanitaire précaire à Kenge

Au moins 7 957 déplacés des villages Mpese et Mulosi vivent, depuis plus d'une semaine, dans des situations humanitaires précaires au pont Kwango, à Lonzo, à Bukangalonzo-secteur et environs, territoire de Kenge (Kwango).

Selon la société civile provinciale et la notabilité du Kwango, ces personnes sont issues de plus de 100 ménages.

Dans un document remis au gouverneur de province, le président de la société civile, Lucien Lufutu a plaidé pour une assistance en faveur de ces déplacés :

« Ces déplacés sont dans des situations plus difficiles pour leur survie. C'est comme ça que la société civile du Kwango demande au gouvernement d'organiser une enquête pour évaluer les dégâts occasionnés par les affrontements entre les FARDC et les Mobondo et établir les responsabilités. Nous demandons aussi aux humanitaires de venir secourir ces déplacés en difficulté dans la province du Kwango ».

D'après Lucien Lufutu, les zones de santé de Popokabaka et de Boko sont actuellement en difficulté au regard de nombre importants de déplacés accueillis.

Il a précisé que ces familles avaient fui les combats entre les miliciens Mobondo et FARDC, les 16 et 17 septembres courant, au villages Mpese et Mulosi, secteur de Bukangalonzo.

Selon des sources sur place, ces accrochages avaient fait 18 morts dont 15 militaires et 3 miliciens.