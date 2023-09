Sénégal: Trophées Eco Afrique - La Communauté des agglomérations de Dakar lauréate du 1er prix

La Communauté des agglomérations de Dakar (Cadak) est lauréate du 1er prix des Trophées Eco Afrique 2023 qui prime sa candidature conjointe avec les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye.

. «Né dans l'objectif de mettre en lumière le travail des collectivités et de valoriser l'exemplarité locale en matière d'environnement, le concours des Eco Trophées Afrique en partenariat avec Innopolis Expo récompense, depuis 2022, les communes et régions innovantes. L'édition 2022 du prix a été remportée par une ville marocaine », lit-on dans un communiqué de presse.

Selon la même source, ce prix, décerné à la Cadak, honore son action et celle de ses villes membres dans le domaine de l'éclairage public durable récompensant ainsi les résultats considérables obtenus en matière d'économie de carbone et d'énergie à travers le passage au Led et au solaire. Les villes, membres de la Cadak, ont été à l'avant-garde dans le passage de l'éclairage au sodium à l'éclairage au Led et au solaire engrangeant des bénéfices non négligeables en termes d'économie d'énergie et en réduisant la tension sur les niveaux de consommation d'énergie.

La Cadak a soutenu et accompagné cette dynamique à travers le relamping de son réseau. L'engagement de l'exécutif intercommunal pour l'amélioration du cadre de vie et la préservation de l'environnement se voit ainsi reconnu. C'est aussi la consécration de la volonté des élus locaux de donner corps à la cohérence et à la solidarité territoriales, leviers de l'intercommunalité.

Ce prix valorise également une expérience aboutie de collaboration entre des collectivités territoriales et une entreprise privée en l'occurrence Ert.

La remise du prix a eu lieu à Paris le 19 septembre 2023. Le prix a été remis à Moussa Tine, Directeur général de la Cadak, représentant Barthélémy Toye Dias, Président de la Cadak par la Déléguée générale des Eco Maires, Mme Maud Lelievre.