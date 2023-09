Sénégal: BRVM - Augmentation de 10,53% de la valeur hebdomadaire de l'action ALIOS FINANCE Côte d'Ivoire.

ALIOS FINANCE Côte d'Ivoire, une compagnie financière spécialisée dans le financement de biens mobiliers et immobiliers en Côte d'Ivoire, a enregistré une augmentation de sa valeur de 10,53% au cours de la semaine du 18 au 22 septembre 2023, selon la Revue Hebdomadaire, une publication spécialisée de la société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon cette SGI, cette augmentation la place en tête du marché des actions en termes de performance. Le volume des échanges a atteint 2 523 titres comparé à 1 692 titres la semaine précédente. «Cependant, il est important de noter que la tendance globale du titre reste à la baisse pour l'année 2023, et cette augmentation de 10,53% ne semble pas indiquer un renversement de cette tendance», analyse CGF Bourse. La SGI ajoute que les fondamentaux de l'entreprise sont en difficulté par rapport à ses concurrents du même secteur, comme en témoignent les pertes nettes de 235 millions FCFA en 2022 et de 603 millions FCFA en 2021.

De l'avis toujours de CGF Bourse, la hausse de la semaine peut être attribuée à une spéculation à la hausse sur le titre, plutôt qu'à une amélioration des fondamentaux de la société.

La plus forte baisse hebdomadaire est réalisée par le titre SICOR Côte d'Ivoire avec -11,26% à 5 005 FCFA. La SGI note dans sa Revue que la Société Ivoirienne de Coco Râpé marque de ce fait la plus mauvaise performance parmi les sociétés cotées, après s'être stabilisé à 5 640 FCFA sur la semaine du 11 au 15 septembre. «Le cours de l'action atteint ainsi son cours le plus bas en un an avec une tendance à la baisse plus prononcée au terme de la semaine»souligne encore CGF Bourse. La SGI rappelle que la société SICOR n'a pas encore publié ses résultats au titre de l'année 2022. En 2021, l'entreprise a enregistré un bénéfice de 119 millions FCFA, grâce à une augmentation de son chiffre d'affaires à 1,38 milliard FCFA, une réduction de ses charges d'exploitation de 53% et une amélioration du résultat financier, passant de 776 115 FCFA en 2020 à 66 millions FCFA en 2021.

Le compartiment obligataire de la BRVM a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 10 151 milliards FCFA au 22 septembre 2023 contre 10 172 milliards FCFA au 18 septembre 2023, soit une régression de 0,20%. CGF Bourse justifie cette régression essentiellement par la baisse des prix des emprunts obligataires « EOS.O9 - ETAT DU SENEGAL 6% 2023-2028 » et « TPCI.O28 - TPCI 6,00% 2018- 2026 » de 5% et de 4% respectivement.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 2,17 milliards FCFA contre 872,96 millions FCFA la semaine précédente, soit une hausse de 148,5% de la valeur globale transigée sur les titres obligataires. Les échanges sur le marché ont principalement concerné 170 866 titres de l'emprunt obligataire « TPCI.O28 - TPCI 6,00% 2018-2026 » pour une valeur globale de 1,63 milliard FCFA.

La capitalisation boursière globale de la BRVM a connu une baisse de 0,59% à 18 007 milliards FCFA contre 18 113 milliards FCFA le 18 septembre 2023.

Concernant le Price Earning Ratio (PER) du marché, il a baissé, passant de 10,42x le 18 septembre à 10,33x le 22 septembre. Idem pour le rendement moyen du marché, passant de 8,08% le 18 septembre à 8,06% le 22 septembre.