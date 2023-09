Sénégal: Sédhiou - Des équipements sportifs offerts à vingt-six ASC

Sédhiou — Quelque vingt-six associations sportives et culturelles (ASC) et les arbitres du championnat national populaire ou +navétanes+ de la commune de Sédhiou, ont reçu un don composé de jeux de maillots complets et d'équipements d'arbitre, a constaté l'APS.

Ce don d'équipements sportifs a été offert aux ASC de Sédhiou et aux arbitres par le directeur de la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO), Souleymane Ndiaye, par ailleurs président du mouvement synergie pour le développement durable (S2D).

"On doit soutenir les ASC pour fleurir d'autres talents à l'image de l'international Sadio Mané et les arbitres ", a dit Ndiaye lors de la cérémonie de remise de ces équipements sportifs.

M. Ndiaye a promis aux acteurs du championnat national populaire ou +navétanes+ de Sédhiou de porter leurs doléances auprès des autorités compétentes dont entre autres l'achèvement des travaux d'installation du gazon synthétique et des projecteurs au stade municipal de Sédhiou.

El Hadj Lamine Diaw, porte-parole du collectif des présidents d'ASC de Sédhiou, a remercié le donateur, qui dit-il est »un habitué de tels actes ». »Il a plusieurs fois posé de tels actes à l'endroit du championnat national populaire ou +navétanes+ de la commune de Sédhiou », a-t-il ajouté.

» Il a offert récemment des équipements sportifs adaptés aux jeunes de la commune. Il a aussi financièrement accompagné les équipes à hauteur de 500 000 francs par équipe pour préparer le championnat populaire, de même que les arbitres », ajouté M. Diaw.