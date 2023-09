Afrique: CAN féminine - Le Sénégal a élevé son niveau pour passer au deuxième tour (coach)

Dakar — L'équipe de foot féminine du Sénégal a dû élever son niveau de jeu pour pouvoir se qualifier face au Mozambique, a soutenu son entraîneur Mame Moussa Cissé qui a salué »la qualité, l'engagement et la volonté » de ses joueuses.

"Nous nous sommes un peu raté, lors du premier match. Il fallait aujourd'hui sortir d'autre moyens pour gagner cette seconde rencontre. L'objectif c'était la victoire. Je félicite les filles pour l'engagement et la volonté qui a été faits. Elles ont su relever leur niveau pour pouvoir passer", a-t-il dit en conférence de presse.

L'équipe nationale féminine de football s'est qualifiée, lundi, pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2024 prévue au Maroc, en battant, lors de la manche retour du premier tour, la sélection mozambicaine (2-1), au stade Lat-Dior de Thiès.

Les Lionnes du Sénégal affronteront l'Egypte, lors de ce deuxième tour.

Le Sénégal et le Mozambique avaient fait match nul (1-1), lors de la manche aller du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024, vendredi dernier, dans la même enceinte sportive.

»Contrairement à ce qu'on peut penser, cette équipe a de la valeur et ses qualités à elle. Et elle a su jouer avec. Ce n'est pas facile face à un bloc bas de marquer. Nous l'avons fait deux fois. Avec plus de réalisme, nous aurions pu repartir de la mi-temps avec un large avantage", a-t-il dit.

Selon Mame Moussa Cissé, l'équipe "est un groupe qui vit bien ». Il a envie de faire de bonnes choses. Nous avons des filles qui ont un bon niveau. Elles savent qu'elles ont un bon niveau et qu'il ne fallait pas être éliminées, chez elles"; a t-elle ajouté.

Le technicien sénégalais a aussi soutenu que "les réaménagements apportés en deuxième période ont permis aux joueuses d'avoir plus d'espace pour décrocher un peu plus et aspirer la défense adversaire et marquer".

»Le travail continue. Nous allons nous préparer pour essayer de gagner et aller à la CAN", a promis l'entraîneur de l'équipe du Sénégal féminine de football.

Les Lionnes vont affronter, fin novembre, au deuxième tour, les Egyptiennes qui ont éliminé le Soudan du Sud, à l'issue d'une double confrontation.

"L'Egypte est une bonne équipe. C'est un pays de l'Afrique du nord. Elles ont de la vitesse et de la technicité et leur football est performant. Nous aurons plus de temps pour regarder leur match et voir comment les aborder", a dit Cissé.

Quarante-deux équipes sont en lice pour ces éliminatoires de la CAN féminine. L'Afrique du Sud, tenante du titre et la Zambie, troisième lors de la dernière CAN, sont exemptées. Le pays hôte, le Maroc, vice-champion d'Afrique, est aussi directement qualifié.

Les vingt équipes qui sortiront du premier tour rejoindront l'Afrique du Sud et la Zambie pour jouer les matchs du second tour des éliminatoires.

Outre le Maroc, onze autres équipes participeront au tournoi final de cette 15e édition de la CAN féminine de football que le royaume chérifien va abriter pour la deuxième fois d'affilée.

Le Sénégal a participé à deux phases finales de cette compétition, lors des CAN en Guinée Equatoriale (2012) et au Maroc (2022). Lors de cette dernière édition, les Lionnes avaient atteint les quarts de finale. L'équipe sénégalaise avait été éliminée par celle de la Zambie à l'issue des tirs au but (4-2). Les deux équipes étaient à égalité à la fin du temps réglementaire (1-1).

La CAN féminine est organisée par la Confédération africaine de football (CAF) depuis 1991. Les deux premières éditions se sont déroulées en matchs aller et retour.

Le Nigeria est la nation la plus titrée avec onze trophées (1991,1995,1998, 2000, 2002,2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018)

La Guinée Equatoriale est la seule autre équipe à avoir remporté à deux reprises la CAN à domicile, en 2008 et 2012.