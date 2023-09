Togo: Des valeurs, des attitudes et des comportements qui favorisent la paix

La Biennale de Luanda, ou Forum panafricain sur la culture, aura lieu dans la capitale angolaise du 22 au 24 novembre.

Trois jeunes Togolais ont été invités, Komlan Nestor Kotchadjo, Samson Ayi Kouevi et Lidaw-wè Fabienne Dontema.

Cette rencontre est une initiative conjointe de l'UNESCO, l'Union africaine (UA) et du gouvernement angolais qui vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits, en encourageant les échanges culturels en Afrique et le dialogue entre les générations.

En tant qu'espace de réflexion et de diffusion d'oeuvres artistiques, d'idées et de bonne pratiques liées à la culture de la paix, elle rassemble des représentants des gouvernements, de la société civile, de la communauté artistique et scientifique et des organisations internationales.

Elle participe à la mise en oeuvre du « Plan d'action pour une culture de la paix en Afrique/Agissons pour la paix » adopté en mars 2013 à Luanda.

Samson Ayi Kouevi, le coordonnateur national Togo du réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, se félicite de figure sur la liste des participants.

'La paix et le vivre-ensemble sont nos priorités. Nous croyons en la dignité humaine, en la justice sociale, en la coopération internationale et en la coexistence harmonieuse des peuples. Ces valeurs sont nécessaires si nous voulons construire un avenir meilleur', a-t-il déclaré mardi.

Il s'agit pour la Biennale de Luanda d'oeuvrer à une appropriation et une mise en oeuvre individuelles et collectives quotidiennes et durables, sur le continent, du concept de culture de la paix.