Afrique de l'Est: Les Seychelles examinent leur politique en matière de science, de technologie et d'innovation avec le soutien de la CNUCED

Les Seychelles ont présenté leur projet d'examen de la politique scientifique, technologique et d'innovation (STI) aux parties concernées et ont organisé un atelier de deux jours pour sensibiliser et stimuler le dialogue sur le rôle de la science STI dans le développement national.

Organisé par le ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, en partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), l'événement vise également à encourager l'émergence de liens plus solides entre les acteurs de la STI aux Seychelles.

Se déroulant du 25 au 27 septembre, l'atelier vise à développer les capacités des partenaires locaux à comprendre les rôles et l'importance de la science, de la technologie et de l'innovation en tant que catalyseur du développement économique.

Dans son discours d'ouverture, la ministre pour l'Investissement, l'Entrepreneuriat et l'Industrie, Devika Vidot, a souligné que « le paysage mondial est marqué à la fois par des opportunités et des défis, depuis les progrès rapides de l'intelligence artificielle jusqu'au besoin urgent de solutions durables pour lutter contre le changement climatique."

« Notre politique doit nous donner non seulement la capacité de prospérer dans un environnement en constante évolution, mais aussi de diriger et d'innover. Il est donc essentiel de reconnaître que le paysage de la science, de la technologie et de l'innovation est en constante évolution, tout comme nos priorités nationales. ", a déclaré Mme. Vidot.

Elle a noté que le pays doit s'adapter rapidement aux changements et que « pour cela, il est essentiel que nous disposions de l'environnement, des institutions, des capacités et de l'état d'esprit appropriés pour pouvoir nous adapter et, bien sûr, pourquoi ne pas aussi développer des technologies et des innovations pour notre développement socio-économique", a déclaré Mme. Vidot.

Le consultant de la CNUCED, Dimo Calovski, a déclaré que l'examen des politiques est l'un des deux programmes que la CNUCED engage avec les Seychelles. M. Calovski aide les Seychelles dans la révision de la politique STI.

Il a souligné que les Seychelles ont développé une politique STI en 2016 et qu'après quelques années de mise en oeuvre et suite à la pandémie de COVID-19, le gouvernement a estimé qu'il était temps de repenser certains concepts, de procéder à quelques révisions et d'envisager certaines voies de développement futur de cette politique.

"Au cours de la première journée de l'atelier, nous examinerons un projet d'examen de la politique que la CNUCED a préparé. L'ordre du jour d'aujourd'hui est de recueillir des commentaires et de développer des perspectives sur la politique. Nous espérons que certains de nos points de vue, recommandations, et les idées peuvent être utiles au gouvernement des Seychelles, mais aussi que nous ouvrons une opportunité de discussion entre les différentes parties prenantes", a déclaré M. Calovski.

Le premier jour de l'événement, les intervenants ont souligné qu'en tant que petit État insulaire en développement (PEID), les Seychelles sont confrontées à des défis de développement durable tels que le changement climatique et la gestion de l'eau et des déchets.

"Sur la question des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, la situation n'est pas très claire, ni pour les Seychelles ni au niveau mondial. Nous pouvons donner des conseils dans une certaine mesure, mais pour être très honnête, certaines de ces technologies de pointe sont très en avance et nous souffrons du même problème à l'ONU et c'est que la technologie aujourd'hui s'accélère si vite que les considérations politiques sont toujours un peu en retard, et c'est juste la nature des choses", a-t-il déclaré.