Togo: Admirative du respect du recadrage de Kokoroko sur les uniformes, une mère de famille en demande encore plus !

Ce qui suit n'est pas de la rédaction de votre organe mais bien d'une lectrice, mère de famille qui est séduite par l'ordre installé dans les uniformes des jeunes élèves du Togo qui ont repris le chemin de l'école depuis hier Lundi 25 Septembre 2023. En tout cas « cette » parent dont nous vous proposons lecture de sa réaction, est bien contente de ce que les jeunes filles surtout ne doivent plus porter des mini-jupes pour se rendre à l'école mais doivent coudre des jupes qui descendent en bas de leurs genoux et qui ne doivent pas dessiner leur forme (fesses, cuisses et autres...). Si elle applaudit cette réforme ou ce recadrage, elle se montre satisfaite à moitié puisqu'elle souhaite d'autres réformes encore, dont, l'une doit porter, d'après elle, sur « l'élimination où l'abandon du Bac 1 », et une autre sur le remplacement du livre « Flamboyant en mon nouveau livre de Français, arrivé jusqu'au CE2 au Togo ».

Lecture !

« Le ministère de l'enseignement primaire secondaire et de l'artisanat (à compléter) discipline comme cela peu à peu le secteur éducatif au Togo, en effet, il est 13 h moins et nous avons eu le courage de voir la tenue des apprenants qui vont où reviennent de l'école, ma tresseuse et moi avons remarqué que : les élèves surtout filles ont porté des jupes bien ovales et bien cousues, grande est notre joie de voir nos enfants filles de s'habiller décemment pour aller à l'école. Nous l'avons dit, la coiffeuse et moi-même, si nous pensons à tort ou à raison que le ministre Kokoroko exagère pour cette seule décision, nous lui jetons des fleurs, qu'il continue ainsi jusqu'à ce que les élèves sachent qu'à l'école on ne s'amuse pas, on ne porte pas de mini-jupe mais plutôt, on se ressaisit et c'est pour une bonne cause

%

Pour finir notre observation, la dame tresseuse de profession que je suis, demande au gouvernement de continuer à faire d'autres réformes jusqu'à l'élimination où l'abandon du Bac 1, et changer le flamboyant en mon nouveau livre de français arrivé jusqu'au CE2 au Togo.

Monsieur le ministre pas pour vous faire plaisir mais vous faites un bon boulot, un peu de douceur et tout ira pour le mieux, je suis Femme mariée chapeau à vous parce-que l'avenir de nos enfants en dépend », signe la Lectrice dont l'écrit nous a saisi.

En voilà bien des pistes de réformes qui doivent peuvent obtenir une adhésion sur les différents changements que l'on souhaite pour l'éducation togolaise.