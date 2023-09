Gabon: Propositions de réécriture de l'article 46 de Charte de la Transition par le CJP

Le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP) plaide pour l'intégration des communautés religieuses, les Jeunes, les indépendants (candidatures) et la Société civile, mais surtout pour la diminution du quotas des parti politiques. C'est son courrier adressé aux autorités de la Transition, qu'il a rendu public.

Libreville, le 25 septembre 2023

A

Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition de la République Gabonaise, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA

Objet : Propositions de réécriture de l'article 46 de la Charte de la Transition et plaidoyer pour l'implication de toutes les forces vives de la Nation, en l'occurrence : les Communautés Religieuses, les Jeunes et les Femmes, les Indépendants et la Société Civile.

Excellence, Monsieur le Président, Chef de l'Etat,

Nous aimerions avant tout, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour avoir réactivé les deux Chambres du Parlement gabonais par la nomination des deux bureaux. Nous sommes persuadés qu'ils sauraient contribuer avec énergie, au rayonnement tant national qu'international de ces représentations du peuple et nous formulons le voeu que sous votre impulsion, la confiance et l'amitié qui caractérisent la relation entre les populations et les élus se rétablissent et se développent.

%

Leurs nominations interviennent à un moment où la situation socio-économique de notre pays s'est considérablement dégradée, en trainant dans son sillage, un fort taux de chômage des jeunes (environ 42%). Ces chocs économiques imposent d'avoir à la tête des institutions, telles que celles susmentionnées supra, des femmes et des hommes dotés d'une grande capacité d'écoute, de vision et de prise de décisions pour non seulement réagir, mais aussi anticiper.

Mais, nous voulons aussi saisir cette occasion, pour soumettre à votre appréciation, la proposition de réécriture de l'article 46 de la Charte de Transition, fixant la composition des membres de l'Assemblée Nationale. En effet, après plusieurs échanges avec les 70% de la population gabonaise que sont les jeunes, il en ressort ce qui suit :

Article 46 : L'Assemblée Nationale de la Transition est composée de :

- Vingt (20) membres issus des organisations politiques

- Vingt (20) hauts cadres de la Nation

- Cinq (05) membres représentants les indépendants (candidats)

- Cinq (05) membres représentants de la société civile

- Dix (10) membres représentants les communautés religieuses

- Dix (10) membres représentants les femmes et les jeunes.

Excellence, Monsieur le Président, Chef de l'Etat,

Il nous plaît de souligner que la proposition de réécriture de cet article répond entre autres, aux engagements internationaux ratifiés par notre pays. Et leurs applications, serait une belle façon de montrer à la communauté internationale que notre pays est attaché aux valeurs de la Charte des Nations-Unies.

Il s'agit de :

1. La résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations - Unies, adoptée en 2015, reconnaissait la contribution positive de la jeunesse aux efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité. L'énorme potentiel des jeunes pour la réussite du programme pour la paix et la sécurité est la clé de la réalisation des objectifs de développement durable.

2. La Charte Africaine de la Jeunesse, favorisant la représentation inclusive des jeunes de sorte qu'ils participent pleinement et véritablement aux processus de reconstruction de la Nation, à tous les niveaux de la prise de décisions, et veiller à faire participer les jeunes femmes à ces processus.

3. Loi n°9/2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès de 30% des femmes et des jeunes aux élections politiques. Le principe des quotas vise à accroître la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique. Il garantit la représentation des femmes et des jeunes au Parlement, dans les conseils locaux, dans les bureaux des assemblées électives et, pour les femmes, dans les emplois supérieurs de l'État.

4. L'ODD 5 : Egalité des sexes

5. L'ODD 10 : Réduction des inégalités

6. L'ODD 16 : Paix, Justice et Institutions fortes

Dans la perspective d'une suite favorable, veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, Chef de l'Etat, l'expression de notre considération distinguée.

Copies :

Assemblée Nationale

Sénat

Le Collectif des Jeunes pour la Patrie