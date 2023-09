Algérie: Le ministre des Finances appelle à davantage de coordination entre les différentes structures administratives pour amorcer le développement

AIN DEFLA — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a appelé, mardi depuis Ain Defla, à davantage de coordination et de raffermissement des liens entre les différentes structures administratives en vue d'amorcer le développement aux niveaux local et national, et de promouvoir les services fournis au citoyen.

Lors de son allocution devant les cadres du secteur des Finances et les cadres de la wilaya, en marge la visite d'inspection qu'il a effectuée à la wilaya de Ain Defla, le ministre a indiqué que son secteur "aspire à raffermir les liens entre les différentes structures administratives", saluant les efforts consentis par les services externes de son secteur et leur contribution pour amorcer le développement économique au niveau local et national, et promouvoir les services fournis au citoyens".

M.Faid a insisté, lors de l'inspection de plusieurs structures relevant du secteur des Finances, sur "la consécration d'une approche interactive étroite avec les services du secteur" à travers la nouvelle approche basée sur "l'encouragement de l'interaction entre tous les niveaux de l'administration, l'intensification de la coordination et la généralisation de l'application du code de déontologie à toutes les structures du secteur, la fixation des conditions d'occupation des fonctions supérieures en toute transparence, en sus de l'encouragement de l'émergence des compétences".

Il a appelé également à travailler "conjointement" pour établir des programmes et des plans bien ficelés à même de développer l'économie nationale à travers la relance et l'accélération du processus de numérisation dans toutes les administrations et les établissements du secteur, affirmant la nécessité du travail pour rendre le secteur "dynamique et doté de capacités répondant aux standards internationaux".

"La concrétisation de la nouvelle gouvernance budgétaire adéquate et réformatrice de la finance publique est devenue aujourd'hui une nécessité impérieuse", a martelé M. Faid, ajoutant que ces réformes visaient à "garantir plus de transparence quant à la préparation et à l'exécution du budget à travers l'insertion de nouveaux documents budgétaires".

A noter que M. Faid, qui était accompagné du wali Abdelghani Filali, a supervisé l'inauguration de deux agences bancaires du Crédit populaire algérien (CPA) à la ville de Ain Defla, et de la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) à la commune de Bourached, et il a inspecté également le Centre des impôts et le Centre de proximité des impôts de la wilaya de Ain Defla.