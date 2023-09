Algérie: Touggourt - Le rôle du discours religieux dans la lutte contre la corruption mis en avant

TOUGGOURT — La portée du discours religieux dans la prévention et la lutte contre la corruption et dans la moralisation de la vie publique ont été mis en avant par les participants à un colloque national intitulé "le prêche, socle des valeurs de lutte contre la corruption", tenu, mardi, au siège de la zaouïa Tidjania à Témacine (Touggourt), à l'initiative de la zaouïa.

Les intervenants, essentiellement des Choyoukh, des chercheurs et des universitaires, ont souligné la contribution "efficace" du discours religieux dans la prévention contre la corruption et la moralisation de la vie publique.

Dans son intervention, la présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mesrati, a souligné l'importance de consolider les valeurs morales et de promouvoir l'identité nationale, pouvant servir de socle pour "immuniser" l'individu et la société contre la corruption.

"La zaouïa est l'une des institutions régulatrices sociales ayant assumé la promotion des dimensions spirituelles de l'individu, à même de moraliser la vie publique à travers la valorisation du discours religieux, l'ancrage de la culture anti-corruption et la sensibilisation des générations et des adeptes de la confrérie à ce phénomène immoral", a indiqué Mme Mesrati.

Abordant la stratégie nationale de transparence et de lutte contre la corruption, elle a soutenu que cette stratégie constitue un "document politique par excellence" engageant les entreprises, publiques et privées, et la société civile, toutes catégories confondues, ajoutant que cette stratégie est conçue de manière méthodique axée sur des mesures susceptibles de corroborer l'action aussi bien de l'Etat que de la société dans la prévention et la dissuasion, en temps réel, de l'acte criminel de corruption.

De son côté, l'universitaire Siad Okba (El-Oued) a passé en revue la mission et la contribution de la société civile dans la moralisation de la vie, à partir du renforcement de la transparence dans le tissu social et politique. Pour ce faire, l'intervenant a estimé nécessaire l'implication de la société civile dans les efforts de lutte et de prévention contre la corruption par la consécration des mécanismes et cadres réglementaires censés promouvoir davantage la mission des institutions de la société civile dans la lutte et la dénonciation de ce fléau.

Il a préconisé, à ce titre, la formation des composantes de la société civile sur les modalités et mécanismes de prévention et de lutte pour leur permettre de mener, de manière sérieuse et efficace, cette mission dans le cadre des efforts préventifs.

Abdelmadjid Gueddi, membre de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, a, lui, évoqué les conséquences dévastatrices de la corruption et ses retombées sur la cadence de développement, qualifiant le phénomène (corruption) de contrainte entravant la réalisation du développement multisectoriel.

Initiée avec le concours de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la corruption, cette rencontre a été riche en communications ayant trait à la mission des zaouïas (confréries) dans le rayonnement religieux à travers l'ancrage du discours religieux, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption à la lumière de la législation en vigueur.