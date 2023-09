Algérie: Sonatrach - Hakkar effectue une visite d'inspection à la raffinerie 'Augusta' en Italie

ALGER — Le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a effectué lundi, à la tête d'une délégation de cadres dirigeants du groupe, une visite d'inspection de deux jours au niveau de la raffinerie d'Augusta située sur l'île de Sicile, en Italie, afin de s'enquérir du déroulement des opérations de production et des projets inscrits dans son plan de développement, a indiqué mardi un communiqué de la compagnie nationale.

Au premier jour de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des visites d'inspection des unités de production et des projets de développement, les cadres de la raffinerie "ont présenté un exposé détaillé sur les réalisations enregistrées en 2022".

La même source a fait savoir que le niveau de production de la raffinerie, relevant du groupe Sonatrach, avait atteint 7,9 millions de tonnes de carburant et d'autres produits pétroliers en 2022, avec un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros, contre des coûts d'exploitation de 6,8 milliards d'euros.

La raffinerie a, en outre, réalisé "des performances positives dans les domaines de l'exploitation, de la sécurité et de la préservation de l'environnement, ce qui a amélioré son classement en termes d'indice de durabilité", ajoute la source.

La délégation a également pris connaissance des projets inscris dans le plan de développement de la raffinerie concernant la préservation de l'environnement et du climat, notamment le projet de traitement des eaux polluées résultant des opérations de raffinage pour les rendre conformes aux normes environnementales en vigueur en Italie, ainsi que celui de remplacement des anciens équipements au gaz par des équipements électriques modernes afin de réduire l'empreinte carbone de la raffinerie.

%

Par ailleurs, le deuxième jour de la visite était une occasion pour rencontrer les cadres et les travailleurs de la raffinerie, auxquels le PDG "a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés et leur contribution au transfert en douceur de cette raffinerie à la propriété du groupe Sonatrach, ainsi que pour la poursuite des opérations de production et de commercialisation pendant la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les encourageant à poursuivre ces efforts pour développer la raffinerie et améliorer sa compétitivité sur le marché international.

Dans le même sillage, le groupe a indiqué que cette visite était l'occasion d'inspecter toutes les unités de production, de maintenance et de surveillance de la raffinerie, et s'enquérir du déroulement des opérations d'expédition à travers le centre de stockage et de distribution d'Augusta, un des trois centres gérés par cette raffinerie, outre les deux centres d'expédition de Palerme et de Naples.