Algérie: La célébration du Mawlid Ennabawi, une occasion pour rappeler et inculquer les valeurs du prophète

TIPASA — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé mardi à Tipasa, que la célébration du Mawlid Ennabawi Acharif est "autorisée" du point de vue religieux et constitue une "occasion pour rappeler les valeurs du prophète (QSSL) et les inculquer aux nouvelles générations".

L'Algérie, à l'instar de la Nation islamique, célèbre annuellement l'anniversaire de naissance du prophète Mohamed (QSSL). C'est "une occasion pour rappeler sa "Sira" (vie du prophète) et ses hautes valeurs et d'inculquer la morale et les valeurs d'un bon musulman aux nouvelles générations", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une Journée d'étude intitulée "L'humanisme du prophète Mohamed, que le Salut d'Allah soit sur Lui".

M. Belmehdi a rappelé que le prophète (QSSL) "jeûnait tous les lundis, car c'était son jour de naissance et il s'en réjouissait", estimant que c'est là une preuve que la manifestation de la joie "est licite".

"Ce qui est illicite c'est plutôt d'accompagner la joie par des pratiques inappropriées ou dangereuses, comme l'usage de pétards représentant un risque de danger potentiel", a- t-il expliqué.

Le ministre a souligné, en outre, que le Mawlid Ennbaoui devrait "constituer une occasion pour animer des rencontres religieuses afin d'enseigner la Sira Nabaouia ainsi que les valeurs morales qui doivent guider le bon musulman, réciter le Coran et initier d'autres activités religieuses entre journées d'étude et forums scientifiques sur le même sujet".

Concernant la journée d'étude abritée par le siège de la wilaya, M. Belmehdi a estimé qu'elle est porteuse d' "une dimension philosophique sur l'importance du vivre-ensemble et de l'amour de l'humain pour le bien, reflétant ainsi l'esprit de la religion islamique basée sur la diffusion d'une culture de tolérance et de fraternité".

Il a appelé, à ce titre, à la nécessité "d'oeuvrer en permanence et à chaque occasion à diffuser, au sein de la société, ces valeurs découlant de la morale islamique et des qualités du Prophète Mohamed (QSSL)".

De nombreux imams, prédicateurs, Cheikhs de Zaouias et guides religieux (femmes et hommes) ont pris part à cette Journée d'étude, axée sur les hautes valeurs morales et humaines du prophète Mohamed (QSSL) dans ses relations sociales avec les femmes, les jeunes, et les catégories fragiles et déshéritées, sans omettre sa prévenance avec les animaux.

La rencontre, organisée sous le slogan "Nous ne T'avons envoyé que comme une miséricorde pour les univers" a, également, abordé des thèmes liés au vivre-ensemble dans la paix à travers la Sira Nabaouia, la protection des droits des minorités, le vivre-ensemble entre les composantes de la société, la culture de la citoyenneté, le rejet de la violence et de l'extrémisme et la préservation de la paix sociale.