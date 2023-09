Algérie: Autoroute Est-ouest - Réception du tube gauche du tunnel de Djebel Ouahch 'au cours du 1er trimestre 2024'

CONSTANTINE — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh, a déclaré, mardi à Constantine, que le tube gauche du tunnel de Djebel Ouahch (autoroute Est-ouest) sera réceptionné "au cours du 1er trimestre de l'année 2024, tandis que le tube droit, en cours de réhabilitation, devra être livré lors du dernier trimestre de la même année".

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection des projets de son secteur dans la wilaya de Constantine, M. Rakhroukh a souligné que les travaux d'excavation et de mise en place de butées pour stopper le glissement du sol et les fissures, combler les vides et réhabiliter les murs sont achevés, tandis que le reste des travaux, liés, en particulier à la mise en place des réseaux sera achevé "prochainement".

Le traitement de la chaussée, les aménagements extérieurs et la mise en place des signalisations et des dispositifs de sécurité seront également achevés de sorte à permettre l'ouverture, dès le début de l'année prochaine, du tube gauche à la circulation dans les deux sens, a fait savoir le ministre.

S'agissant du tube droit, il a ajouté que l'opération y afférente, complexe au demeurant, ce qui nécessite une grande minutie dans la conduite des travaux, a connu un retard en raison de plusieurs problèmes, géotechniques et administratifs, en plus du retard des entreprises de réalisation, entraînant l'argilosité du sol et des dommages aux murs, ce qui a nécessité davantage de temps pour le renforcement des murs de béton et des contours.

"Il reste que cette partie du tunnel sera livrée avant l'année 2025 ", a affirmé M. Rakhroukh.

Il a également rappelé que la majeure partie du tracé de l'autoroute Est-Ouest est terminée et ouverte à la circulation, à l'exception du tunnel de Djebel Ouahch où un effondrement s'était produit en 2014.

L'opération de réhabilitation a été confiée à une entreprise nationale qui veillera à ce que le tunnel soit ouvert à la circulation dans les délais spécifiés, a souligné le ministre.

M.Rakhroukh avait auparavant a inspecté le projet de réalisation d'une trémie sur la route nationale n 3, dans la commune d'El Khroub, où il a fait part de sa satisfaction devant le rythme du chantier et le taux d'avancement de ce projet (84 %) financé à hauteur de 60 millions de dinars et qui devrait être livré "dans les prochaines semaines".

Le ministre a aussi inspecté les travaux de renforcement du viaduc Salah-Bey, au chef -lieu de wilaya, qui a été partiellement affecté, "durant sa construction", par un glissement de terrain, ce qui avait occasionné un retard pour sa livraison.

M.Rakhroukh a donné des instructions à l'entreprise en charge du projet à l'effet de redoubler d'efforts et de résorber le retard pour livrer le projet "au cours du 1er trimestre de l'année prochaine".

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base s'est également rendu dans la commune de Didouche Mourad où il a inspecté le projet de réalisation d'un axe reliant la route nationale n 3 à la bretelle "Didouche Mourad n 9", qui a atteint un taux d'avancement d'environ 80%.

Il a instruit, sur place, les responsables des deux entreprises en charge du projet de le livrer "avant la fin de l'année en cours".