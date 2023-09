Algérie: Boughali réitère la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a réitéré, mardi, la solidarité de l'Algérie avec le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour l'autodétermination, affirmant que cette position émane des principes constants de l'Algérie et ses efforts, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour asseoir la paix et la sécurité dans la région.

M. Boughali s'exprimait lors d'une cérémonie de remise des diplômes à la 1ère promotion des députés du Conseil national sahraoui (CNS) ayant participé à une session de formation à l'APN.

Dans ce cadre, M. Boughali a réaffirmé le disposition de l'APN à échanger les expertises et expériences avec les homologues du CNS, à même de consolider les relations entre les deux peuples qui partagent des positions honorables et des principes reposant sur la lutte pour la liberté et la dignité.

Le président de l'APN s'est, en outre, félicité des résultats fructueux de la session de formation, relevant que les visites sur le terrain programmées dans le cadre de cette formation ont montré une complémentarité de l'action entre les institutions constitutionnelles qui tendent à promouvoir l'acte démocratique et à assurer davantage de communication entre les représentants du peuple.

A son tour, l'ambassadeur sahraoui, Abdelkader Taleb Omar a fait part de sa gratitude aux organisateurs de cette session qualifiée de "réussie à tous les égards", notamment grâce à la qualité des conférenciers et des enseignants.

Pour le diplomate sahraoui, cette session se veut un message qui confirme le discours prononcé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune du haut de la tribune des Nations unies, annonçant sa solidarité avec le peuple sahraoui et demandant à la communauté internationale et à l'ONU d'appliquer les décisions inhérentes à la cause sahraouie.

L'ambassadeur sahraoui a, en outre, affirmé que le siège obtenu par l'Algérie au Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent lui permettra de soumettre les messages et les préoccupations de l'Afrique et des Arabes, voire même les problèmes internationaux.

Pour sa part, le Président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), Said Ayachi, a salué la réussite de cette session, se félicitant de la solidarité concrète des autorités algériennes avec l'Etat sahraoui et avec son peuple dans divers domaines, "diplomatique, social et parlementaire, au vu du grand rôle de ces derniers au niveau international".