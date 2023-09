Congo-Brazzaville: Musique religieuse - Sylla Robertta prépare un nouveau single

Chanteuse gospel et serviteur de Dieu, la prophétesse Sylla Roberta actuellement en studio attend son nouveau single qui sort prochainement.

A travers les chansons, les prédications et évangiles, elle répand la parole de Dieu de sa voix puissante et mélodieuse. « Mon but est de faire le tour du monde pour répandre l'Evangile à travers ma voix, propager et partager la bonne nouvelle au monde entier. Pour moi, il n'y a pas de parole plus forte que 'Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Admiratrice de l'œuvre de David, elle témoigne :« il a beaucoup souffert mais à la fin il a triomphé et est devenu roi. Je voudrais lui ressembler et aussi voir les gens accablés retrouver le bonheur et la joie, comme ce fut mon cas il y a quelques années encore ».

Philanthrope et humaniste, elle s'évertue chaque instant à aider les veuves et les orphelins surtout ceux vivant dans les zones rurales.

A la tête des Églises Centre de la parole Shekinah de Poto-Poto, la chanteuse gospel s'est donnée pour objectif de renverser de sa voix et de ses enseignements bibliques tous écueils et toutes les barrières érigées par les méchants.

Sur toutes les plateformes de téléchargement légal, la voix de la chanteuse gospel Sylla Roberta résonne, adoucit et réconforte.