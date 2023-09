Congo-Kinshasa: Elections - Mama Kalunga et Annie Biasi Biasi candidates à la députation

Célèbres comédiennes et actrices, les deux stars du petit écran ambitionnent d'entrer dans l'univers de la politique lors des prochaines joutes électorales en postulant dans la circonscription du Mont-Amba.

Le numéro 7, c'est celui sur lequel se présente Ngetutadila Kifuta Jolie, alias Mama Kalunga, candidate de la circonscription du Mont-Amba. Le chiffre est bien en vue sur l'affiche qui circule sur les réseaux sociaux depuis peu. Plutôt, les affiches car il y en a deux jusqu'ici qui servent d'annonce à la candidature de la comédienne que l'on connaît déjà aussi comme commerçante et promotrice d'une école. Mais de là à penser qu'elle aurait l'ambition de briguer un poste politique, l'on est très loin du personnage bien connu de l'artiste qui sait s'y prendre pour amuser la galerie. Comme quoi, les artistes congolais n'arrêtent pas de surprendre leur public ! C'est vrai qu'avant elle et son homologue Annie Biasi-Biasi, il y a le député Ados Ndombasi, comédien, acteur et metteur en scène qui réussit fort bien sa carrière politique mais tout de même !

Comédienne invétérée qui campe des rôles plutôt drôles souvent sans aucune once de sérieux, dont le sens de la répartie n'a pas vraiment de pareil dans le milieu du théâtre populaire, Mama Kalunga en bouche un coin à ses nombreux fans. Elle est plutôt en vedette en ce moment dans le personnage principal de la série télévisée Chez Coco où d'ailleurs, ironiquement, elle est en conflit avec son ex-patronne Samba, rôle que campe Annie Biasi Biasi. Celle-ci a fait savoir en personne au Courrier de Kinshasa qu'elle est, à l'instar de la première candidate, dans la même circonscription. Ainsi, le numéro 271 est à son nom, en l'occurrence Wuba Biasi Biasi Annie Pierrette. Comme quoi, ses élections permettent finalement de connaître les véritables noms de ces stars.

%

Enseignante à l'INA

Alors que Mama Kalunga annonce déjà la couleur, on sait déjà qu'elle se présente sous la bannière du « Regroupement politique Actions des alliés 1A/A », assurément proche du pouvoir en place. Les photos de Vidiye Tshimanga, l'ex-conseiller stratégique du président de la République et de Félix Tshisekedi lui-même disent tout. De son côté, Annie Biasi-Biasi nous a promis de nous en dire plus sur ses accointances politiques d'ici la sortie de son affiche en cours de réalisation.

Quoiqu'il en soit, le personnage d'Annie Biasi-Biasi paraît de loin plus crédible que celui de Mama Kalunga. Savoir déjà qu'en sa qualité d'enseignante à l'Institut national des arts (INA), la comédienne rendue célèbre par ses prestations dans le Groupe Simba d'Elombe Sukari et actrice, également metteur en scène évolue dans un registre bien différent. Evoluant en premier dans le théâtre classique avant de rejoindre la troupe populaire d'Elombe, elle est bien à l'opposé du personnage facétieux qu'a coutume de jouer la candidate numéro 7 et l'on a grand mal à l'en détacher. En effet, la candidate 271 est plutôt du genre pondéré et parle d'un ton posé au théâtre tout comme au cinéma. Et donc, contrairement à Mama Kalunga, elle paraît bien plus inspirante. Pas étonnant qu'elle figure parmi les « 50 femmes qui inspirent » plébiscitées cette année 2023 par le magazine PourElleinfo.