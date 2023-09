Congo-Kinshasa: Football/Transfert - Mulumbu à l'US Orléans

Après les piges au FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi et comme manager au FC Tanganyika de la ville de Kalemie, le milieu de terrain ex-international Youssouf Mulumbu a signé un bail à l'US Orléans, en National (D3) en France. Le joueur formé au Paris Saint-Germain, et passé par West Bromwich Albion et Norwich City en Angleterre, Kilmarnock et Celtic Glasgow en Ecosse, va donc rejouer au football à bientôt 37 ans, après une année entière d'inactivité.

Il va apporter son expérience à l'US Orléans, lui qui a été international congolais depuis 2008, et capitaine des Léopards ayant disputé quatre phases finales de la Coupe d'Afrique en 2013, 2015, 2017 et 2019. Natif de Kinshasa, Mulumbu a débuté sa carrière en France où il a même évolué dans les sélections d'âge avant d'opter pour son pays. Il revient en France après pour sortir Orléans du gouffre, 17e et avant-dernier de National.