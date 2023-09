Congo-Kinshasa: Commémoration - La RDC célèbre la Journée Internationale de la Contraception

Le monde entier a célébré ce mardi 26 septembre la Journée internationale de la contraception.

A Kinshasa, une matinée d'échanges a été organisée par le comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale. C'est le vice- ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Holenn, qui a donné le coup d'envoi des activités qui seront organisées pour la commémoration de cette journée. Le thème retenu pour la célébration de cette seizième journée sur le plan international est " Le pouvoir de choix" et la RDC en a célébré sur le thème " Le choix de la planification familiale, levier de l'épanouissement de la femme".

Le vice- ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a, à cette occasion, indiqué que la population en général et la jeunesse en particulier doit être éclairée davantage sur le bienfait que peut procurer une contraception bien comprise, bien pensée et bien réalisée. La coordinatrice du comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale, Anne Marie Ntumba, a, pour sa part, plaidé auprès des partenaires techniques et financiers pour la vulgarisation de la loi de décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique qui accorde une place de choix à la contraception.

Il faut noter, par ailleurs, que cette journée a été instaurée en 2007 par les Nations unies pour lutter contre les grossesses non désirées et réduire la croissance démographique non planifiée.