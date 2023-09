Congo-Kinshasa: Pool - Campagne de sensibilisation pré-DDR

Le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants a lancé ce 26 septembre, soit deux semaines après l'atelier d'imprégnation, une campagne de sensibilisation des communautés au Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion (PDDR).

Commencée par Kinkala, chef-lieu du département du Pool, cette campagne touchera les treize sous-préfectures ainsi que les deux communes de Kintélé et de Kinkala. Elle permettra aux délégations composées des membres du comité technique et de dialogue d'échanger sur les tenants et les aboutissants de ce programme avec les chefs de quartier et de village, la société civile, les confessions religieuses et les ex-combattants en vue d'atteindre l'ensemble de la population concerné par le DDR.

Au total cinq axes ont été définis dans le cadre de cette campagne. Il s'agit de l'axe Kinkala commune, Kinkala district, Mindouli et Mayama, pour le premier ; Goma tsé-tsé et Mbandza Ndounga, pour le deuxième ; Kintélé , Ignié et Ngabé, en ce qui concerne le troisième et Kindamba, Vindza, Kimba ainsi que Louingui, Boko et Loumo pour le quatrième et cinquième axe.

Durant quatre jours, la campagne qui sillonnera l'ensemble du département vise à poser des bases pour la réussite du PDDR dont le lancement exige au préalable une meilleure indentification des opportunités économiques qu'offre chaque localité.

Parmi les activités retenues pour cette période figurent, entre autres, l'imprégnation des enjeux du programme, la sensibilisation et l'identification des opportunités à travers des visites de terrain destinées notamment au recensement, question de s'assurer sur le nombre exact des bénéficiaires préalablement identifiés.

Lors de l'atelier d'imprégnation, les différentes parties prenantes avaient formulé des recommandations dont les principales retenues devraient être consignées dans le rapport global à soumettre au comité technique chargé de préparer le lancement du PDDR

Financé à hauteur de 8 milliards FCFA dont 6 milliards apportés par les partenaires et 2 milliards par le gouvernement congolais, le DDR, dont la durée d'exécution est de quatre ans (2023-2026), a été élargi après un mémorandum d'entente à 160 000 bénéficiaires pour une base de 20 000 intégrant à la fois les ex-combattants, les membres associés et des communautés.