Congo-Kinshasa: La famille du député national Chérubin Okende reçue par le gouvernement

En RDC, près de trois mois après l'assassinat du député national Chérubin Okende Senga, le père du défunt et la veuve de l'ancien ministre des Transports et voies de communication ont rencontré, le mardi 26 septembre, le vice-Premier ministre chargé de l'Intérieur et de la sécurité, Peter Kazadi, pour connaître les avancées de l'enquête.

L'entretien s'est plutôt bien passé, selon l'avocat de la famille, maître Laurent Onyemba : « Il nous a démontré la ferme volonté du gouvernement à faire la lumière sur cette affaire de l'assassinat crapuleux de Chérubin Okende. »

Au-delà d'une simple autopsie

L'enquête sur la mort de l'ancien ministre est allée au-delà d'une simple autopsie, a ainsi révélé l'avocat de la famille. Des experts sud-africains ont été associés aux investigations : « Au-delà de celui qui est venu faire l'autopsie, il y en a d'autres qui sont venus pour rendre la pièce maîtresse, la voiture, pour retracer les communications et le parcours du véhicule en vue de rétablir les responsabilités des uns et des autres pour que l'enquête soit complètement globale et que la vérité soit élucidée fondamentalement. »

Les funérailles de Chérubin Okende n'ont pas encore eu lieu, mais pour maître Laurent Onyemba, il ne faut pas se précipiter pour le bien de l'enquête : « Enterrer Chérubin aujourd'hui, c'est offrir un terrain de prédilection à l'assassin, parce qu'il suffit seulement que l'enquête ou que l'autopsie soient contestées, si le corps a été enterré, il n'y a pas de possibilité d'exhumer le corps pour recommencer l'enquête. »

Rencontrer Félix Tshisekedi

La veuve et le père de Chérubin Okende ont exprimé leur volonté de rencontrer Félix Tshisekedi, lui qui est le garant de la nation, pour lui formuler ce qu'ils appellent une demande fondamentale, dont la primeur est réservée au chef de l'État.