Egypte: Le Ministre de la Défense rencontre le président du Comité militaire de l'OTAN

Le commandant général des Forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a affiché son appréciation pour les relations d'amitié et de coopération militaire avec le comité militaire de l'OTAN.

Les visions sont convergentes sur les différentes questions d'une manière qui contribue à soutenir la sécurité et la stabilité dans la région, a dit M. Zaki lors de sa rencontre avec le président du Comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, en visite actuelle en Egypte pour discuter d'un certain nombre de sujets d'intérêt commun, à la lumière des domaines de la coopération militaire et de l'échange des expériences entre les deux parties.

De son côté, Rob Bauer a loué le rôle central que joue l'État égyptien dans la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de l'équilibre dans la région, exprimant son aspiration à renforcer les perspectives de coopération et d'échange d'expériences entre les forces armées égyptiennes et le comité militaire de l'OTAN.

Le chef d'état major des Forces armées, Ossama Askar, s'était entretenu avec Rob Bauer des relations de coopération dans les différents domaines militaires.