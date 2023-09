Afrique: CAN Féminine 2024 - Le Cameroun et la Côte d'Ivoire éliminés

Sensation ! Le Cameroun, multiple finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies et la Côte d'Ivoire ne feront pas partie des nations qualifiées pour la phase finale de la compétition qui aura lieu au Maroc, en 2024. Les deux sélections sont éliminées dès le premier tour des qualifications.

Kenya 1 (4 tab 3) 0 Cameroun (agg 1-1)But : Shilwatso 75e

Le rêve de CAN s'achève pour les Lionnes Indomptables. Vainqueur 1-0 lors du match aller, le Cameroun est tombé, par deux fois, face au Kenya. La première, lors du temps réglementaire et ce but de Shilwatso, bien aidée par une faute de main de la gardienne camerounaise et la seconde lors de cette fatidique séance des tirs au but, perdue 4-3.

Pour la première fois depuis 1991, le Cameroun ne participera pas à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine.

Éthiopie 1(3 tab 5)1 Burundi (agg 2-2)Buts : R. Asresahegn 19e / S. Niyonkuru 48e

L'aventure continue pour le Burundi. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Hirondelles sont allées chercher leur qualification pour le tour suivant avec les tripes. Plus réalistes et à l'expérience, les protégées de Gustave Niyonkuru se sont montrées plus appliquées lors de la séance de tirs au but.

Tanzanie 2 (4 tab 2) 0 Côte d'Ivoire (agg 2-2)Buts : D. Minja 50e, O. Clement 52e

Véritable épouvantail du football féminin sur le continent, la Côte d'Ivoire rate une nouvelle fois l'occasion de se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Après avoir remporté 2-0 la manche aller, les Éléphantes ont chuté devant la Tanzanie.

Île Maurice 0 - 3 Guinée (agg 0-11)Buts : A. Camara 6e, M. Camara 33e 38e

Après avoir étrillé les Mauriciennes 8-0 lors du match aller, les Guinéennes ont terminé le travail grâce à une victoire 3-0, à Port Louis.

Botswana 6-0 Gabon (agg 10-1)Buts : L. Radiakanyo 6e, O. Gaonyadiwe 10e 30e, N. Baeletsi 40e, K. Dithebe 45+4, L. Gaofetoge 50e

Net et sans bavure ! Après une victoire 4-1 remportée à Franceville, le Botswana s'impose une nouvelle fois face au Gabon. Une victoire qui permet aux Zébres d'affronter le Kenya pour le deuxième tour de ces qualifications.

Niger 1-5 Tunisie (agg 1-12)Buts : A. Hamed 90e / S. Ellouzi 9e 49e, S. Mamay 15e, M. Houij 45+1, S. Zemzem 77e

Quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Féminine, la Tunisie poursuit sa route vers Maroc 2024. Les Aigles de Carthage dames se sont imposées facilement face au Niger.

Ghana 5-0 Rwanda (agg 12-0)Buts : A. Kusi 22e 26e 37e, E. Badu 42e, S. Nyamekye 90+3

Un nouveau carton pour les Black Queens. Les Ghanéennes n'ont laissé aucune chance aux Rwandaises, après les avoir battues sur leur terrain 7-0 lors de la manche aller.

Liberia 2-3 Cap Vert (agg 2-6)Buts : P. Agbotsu 12e, H. Kpan 69e / E. Pereira 10e, A. Gomes 23e, Kleydiana Borges 39e

La formation insulaire s'est fait peur mais sera bien de la partie. Dans une rencontre âpre et intense, le Cap-Vert a battu le Liberia 2-3. Parties avec un handicap de 3 buts, les Libériennes cherchent l'ouverture dès le début de la rencontre mais laisse des espaces à leurs adversaires. Face à une défense lacunaire, Evy Pereira trouve l'embut. Agbotsu répare cet impaire et remet les deux à égalité. Plus concentrées, les Capverdiennes enchaînent les assauts offensives, Gomes et Borges mettent les Ouest-africaines en orbite. La réduction du score Kpan ne changera pas la destinée de ce match.

Bénin 1-2 République Démocratique du Congo (agg 2-4)Buts : Y. Gnanmi 5e / M. Kanjinga 32e 34e

La République Démocratique du Congo doit remercier Merveille Kanjinga. Auteure d'un doublé salvateur, la Congolaise permet aux Léopards dames de composter leur ticket pour le deuxième tour.

Togo 6-0 Djibouti (agg 12-0)Buts : S. Woedikou 4e 15e 40e, S. Koudjoukalo 31e 89e, Lucie Gantim 66e

En deux matchs, le Togo a marqué 13 buts contre Djibouti sans en encaisser un seul. Une qualification bien méritée pour les Eperviers dames.

Dans les autres matches, le Congo a battu la Guinée-Bissau 2-0 au même moment, la Namibie s'est défaite de la Gambie sur le même score. Ces deux sélections victorieuses verront le deuxième tour. À noter que le Burkina Faso s'est également qualifié pour la suite de la compétition en battant Eswatini 3-0, tout comme l'Égypte qui a disposé du Soudan du Sud 4-0. Match nul entre l'Algérie et l'Ouganda 1-1

Les rencontres du deuxième tour