Sénégal: BRVM - Les trois indices phares terminent dans le rouge ce 26 septembre 2023.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 26 septembre 2023, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont tous terminé dans le rouge.

L'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,52% à 210,39 points contre 211,50 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,53% à 105,64 points contre 106,20 points la veille.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré un repli de 0,25% à 103,93 points contre 104,19 points précédemment.

Au niveau des autres activités du marché, on note une situation contrastée. La valeur totale des transactions est remontée à 975, 546 millions de FCFA contre 352.271 millions de FCFA le lundi 25 septembre 2023.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une baisse de 41,315 milliards, passant de 7868,253 milliards de FCFA la veille à 7826,938 milliards de FCFA ce mardi 26 septembre 2023.

Pour sa part. le marché obligataire est toujours dans une logique baissière, passant de 10 151,059 milliards de FCFA la veille à 10 139,097 milliards de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,06% à 9 180 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,58% à 2 840 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 5,05% à 1 145 FCFA), BOA Niger (plus 2,09% à 4 880 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 1,79% à 1 985 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 505 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (moins 7,20% à 3 480 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,30% à 2 900 FCFA), Total Côte d'Ivoire (moins 6,29% à 2 010 FCFA) et Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 5,04% à 660 FCFA).