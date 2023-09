Cameroun: La France restreint l'attribution des visas pour la france aux étudiants camerounais

La France, longtemps prisée par les étudiants camerounais pour la qualité de son enseignement supérieur et ses possibilités d'épanouissement académique, semble aujourd'hui leur fermer ses portes de manière inattendue et sévère. Une décision qui a plongé de nombreux étudiants dans la consternation et les larmes, laissant place à un désarroi grandissant.

Le problème découle d'un refus massif d'attribution de visas pour la France, touchant de plein fouet les étudiants qui avaient préalablement obtenu des admissions dans des universités françaises et rempli toutes les modalités administratives et financières requises. Les statistiques révèlent la gravité de la situation. Par exemple, lors d'une journée de traitement des demandes de visas au Consulat de France à Douala, sur 200 passeports soumis par de futurs étudiants, un seul a reçu un visa. À Yaoundé, la situation est encore plus préoccupante, avec des parents incapables d'obtenir des rendez-vous pour leurs enfants.

Cette soudaine restriction dans l'octroi des visas suscite des interrogations quant à ses motivations. Est-ce une mesure de rétorsion en réponse à la montée du sentiment anti-français au Cameroun, ou bien s'agit-il d'une politique intérieure visant à réduire l'arrivée des étudiants africains en France ? Interrogé sur cette question, le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, se montre énigmatique et ne fournit aucune explication officielle.

Cependant, un diplomate français, sous couvert d'anonymat, a déclaré : « Le Cameroun n'est pas le seul pays soumis à ces restrictions, mais il faut reconnaître que les derniers événements n'ont pas arrangé la situation ». Les implications géopolitiques et les dynamiques de politique intérieure jouent probablement un rôle dans cette décision draconienne.

%

En outre, il convient de mentionner les récents scandales de trafic de visas qui ont secoué la représentation diplomatique française au Cameroun. La mort du consul général de France à Douala a été l'un des épisodes les plus marquants de cette affaire. L'ambassadeur de France à Yaoundé, le général Thierry Marchand, avait signalé au Quai d'Orsay que ses services étaient impliqués dans un trafic de visas de grande ampleur. Des inspecteurs du Quai d'Orsay avaient été dépêchés au Cameroun pour enquêter sur cette affaire et avaient rendu leur rapport à Catherine Colonna.

Ces événements ont sans doute jeté une ombre sur les relations diplomatiques entre la France et le Cameroun et ont peut-être contribué à cette récente vague de refus de visas pour les étudiants camerounais.

En fin de compte, cette situation complexe continue de susciter des inquiétudes parmi les étudiants camerounais et leurs familles, qui espèrent que des explications claires et des solutions seront bientôt trouvées pour rétablir l'accès à l'éducation en France pour cette communauté étudiante talentueuse et motivée.