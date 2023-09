Tchad: L'opposition dénonce la révision du fichier électoral

Le processus de révision a pris fin il y a dix jours. Les autorités, elles, se sont félicitées de son déroulement et de l'afflux de nouveaux électeurs inscrits.

Si la Conorec n'a pas publié de rapport final ni de synthèse concernant la mise à jour des listes électorales, les autorités ont multiplié les messages pour saluer des taux records d'enrôlement de nouveaux électeurs, « qui dépassent de loin les prévisions » selon la présidence. Il faut dire que dans certaines provinces, le nombre d'électeurs inscrits doublerait.

Max Kemkoye, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès (UDP), s'est exprimé devant la presse ce mardi à Ndjamena. L'opposant demande officiellement l'annulation « pure et simple » de la révision du fichier électoral et la dissolution de la Conorec, le comité chargé d'organiser le référendum constitutionnel de décembre prochain. Pour lui, ce processus est loin d'être transparent et réaliste.

« Nous disons tout simplement que l'échec est là. Le chiffre qu'on vous donne, c'est simplement un gonflement effectif et le paradoxe est que, quand on arrive à 200% d'objectifs atteints, comment se fait-il qu'à 24h de la fin de cette opération, l'ensemble de cette meute-là appelle maison par maison les Tchadiens à se faire recenser. De notre point de vue, du fait de l'atteinte au corps électoral, nous avons demandé que cette opération de révision soit tout simplement annulée et nous demandons la dissolution de la Conorec pour faute grave. Nous n'avons que la voie judiciaire pour exiger son annulation. ».

Malgré ces dénonciations, la Conorec semble décidée à poursuivre ses opérations selon son chronogramme, en vue d'organiser le référendum constitutionnel à la date prévue, le 17 décembre prochain.