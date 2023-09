Nigeria: La mort d'une star de l'afrobeat provoque l'émoi au sein de la jeunesse du sud du pays

MohBad, de son vrai nom Ilerioluwa Oladimeji Aloba, avait 27 ans. Sa mort soudaine, le 12 septembre dernier, est pleurée par de nombreux fans. Elle a aussi entraîné d'importants rassemblements pour demander une enquête crédible sur ce décès.

Sur des campus et dans les rues de plusieurs villes du sud du Nigeria, depuis deux semaines, le mouvement Justice for Mohbad demande la vérité sur la mort de l'artiste. À seulement 27 ans, il est décédé dans un hôpital de Lagos, capitale économique et culturelle du pays. Les causes de ce décès n'ont pas été rendues publiques.

Cette absence d'informations alors que le chanteur était très populaire, et le fait qu'il ait été enterré à la hâte ont engendré des soupçons. Ses fans se demandent s'ils subissaient des pressions au sein de l'industrie musicale, si sa mort est naturelle ou s'il y a eu volonté de cacher quelque chose.

La carrière de Mohbad, à la voix grave et trainante, a décollé en 2019 avec le label Marlian Music de Naira Marley, avec qui il sort notamment les titres « Feel Good » et « Ko por Ke », mais qu'il quitte finalement l'an dernier. Et certains fans accusent Naira Marley d'avoir harcelé l'artiste défunt.

Dans un communiqué de presse, le label rejette ces allégations : « Aucune famille n'est parfaite », peut-on lire, « les familles ont des désaccords, mais aucun mal n'a été souhaité à Mohbad », « cette tragédie est une perte », conclut le communiqué.

La police de l'État de Lagos a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête, confiée à une équipe spéciale, chargée d'identifier toute personne susceptible d'être liée à la mort du chanteur.