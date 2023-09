Madagascar: Rotary Club Antananarivo Mahamasina - Le projet « 1 million d'arbres », lancé hier

Le projet 1 million d'arbres vise à régler le problème à la racine, en proposant une solution en profondeur.

Ambitieux. C'est ce qui définit le mieux le projet officiellement lancé par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina, en partenariat avec l'entreprise sociale Bôndy, hier. Le projet concerne la plantation d'un million d'arbres dans la Grande île.

S'inscrivant parmi les plus grandes initiatives de reforestation massive du pays, ce projet se veut également fédérateur en voulant rassembler le maximum de partenaires, entreprises et associations engagés dans la valorisation et la concrétisation d'actions RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Rentrant dans le cadre d'une des causes prioritaires du Rotary International, l'initiative a pour but de restaurer les forêts dégradées de Madagascar. En ce sens, le projet à impact et durable veut préserver la biodiversité endémique et limiter les effets du changement climatique.

Le tout, en promouvant la paix et la solidarité. « 1 millions d'arbres » aura également des retombées socio-économiques et éducatives. Ce, en créant des emplois verts, générant des revenus pour les populations locales ainsi que les partenaires du projet. Ce programme, qui s'étendra sur quatre ans, consistera également à sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la conservation de la nature. A cette fin, 120 000 arbres agroforestiers et 880 000 mangroves seront mis en terre.

Suivi

L'approche « mangrove » se justifie par la caractéristique de ces écosystèmes. En effet, les mangroves capturent dix fois plus de carbone que les autres arbres. Outre ce côté stratégique dans la lutte contre les gaz à effet de serre, les mangroves offrent également de nombreux services systémiques tels que la protection contre les inondations, l'épuration de l'eau, ou l'habitat pour la faune marine.

La mise en oeuvre d'« Un million d'arbres » passera par une campagne de sensibilisation environnementale dans les écoles, collèges et lycées du pays. Une bande dessinée éducative sur les thématiques de l'environnement, les écogestes, sera éditée par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina afin de « leur faire prendre conscience des enjeux liés à la préservation des forêts, et de leur donner envie de s'impliquer dans le projet ».

Si la mise en oeuvre est ambitieuse, les résultats le sont tout autant. En effet, le projet se lance le défi de « capturer 3 500 tonnes de carbone par an, ce qui représente une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre ».