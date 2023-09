Madagascar: FMF / Élections - Les 5 candidats confirmés par le CEN

Les choses sérieuses peuvent commencer pour les candidats. La commission électorale nationale, chargée d'organiser les élections au sein de la Fédération malgache de Football (FMF) a publié la liste définitive des candidats retenus pour l'assemblée générale élective du 14 octobre.

Selon la décision 034/FMF/CEN/23 du CEN « sont déclarés définitivement candidats au poste de président de la FMF les personnes ci-après : Stanislas Rakotomalala, Victorien Andrianony, Alfred Randriamanampisoa, Astina Douglas, et Neypatraiky Rakotomamonjy ».

Une séance de tirage au sort se tient ce jour au siège de la FMF à Isoraka en vue de déterminer le numéro des candidats dans le bulletin unique. Sur les cinq candidats, seul Neypatraiky Rakotomamonjy s'est déjà présenté à l'élection du président de la FMF en 2019 à Toliara.

Il a terminé à la 3e place avec 6 voix et ne s'était pas qualifié pour le second tour. Bien avant cette publication de la liste définitive des candidats par la CEN, les tractations ont déjà commencé entre les candidats et les présidents des ligues. 22 grands électeurs voteront le futur président de la FMF pour le mandat 2023-2027.

Alfred Randriamanampisoa, membre du comité exécutif de la FMF et candidat à la présidence de la FMF affirme avoir 16 ligues dont le président l'a accompagné lors du dépôt de candidature. « Nous écoutons tout le monde et le choix est difficile car chacun des candidats a son point fort et son point faible » a déclaré un président de ligue.

Trois candidats se détachent du lot selon les intentions de vote mais pour être assuré d'être élu dès le premier tour, il faut remporter au minimum 12 voix. Pour l'élection des membres du comité exécutif au sein de la FMF, 52 candidatures ont été reçues par la CEN. C'est le plus grand nombre de candidatures reçues avec beaucoup de nouvelles têtes.

La liste définitive n'a pas encore été publiée et la date limite pour la réception des lettres de proposition n'a pris fin que le 24 septembre dernier. Sur les 52 candidats, 8 sont des anciens CE de la FMF et seul Niry Justin Randriamiramisaina ne s'est pas présenté.

Une revenante figure dans la liste des candidats pour le CE, Patricia Rajeriarison, ancienne présidente de la Commission de football féminin. Les élections au sein de la FMF du 14 octobre sont très attendues non seulement par les férus du ballon rond mais surtout par les acteurs politiques car il faut le dire, le football reste ce sport roi, fédérateur...et « politisable ».