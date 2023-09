Madagascar: Université d'Antananarivo - Reprise inégale des activités pédagogiques dans les différents départements

Les affaires reprennent pour certains départements à l'université d'Antananarivo pour permettre l'achèvement prochain de l'année universitaire, avec comme date butoir de la fin des activités pédagogiques le 31 octobre 2023.

Après la décision prise lors de la dernière réunion du conseil scientifique de l'université d'Antananarivo en début de semaine, les salles de cours accueillent à nouveau les étudiants pour une reprise des cours. Certains départements sont, en revanche, toujours dans l'expectative.

Les tableaux d'affichage dans plusieurs facultés indiquent la date du 26 septembre 2023 pour la reprise. Hier, des cours ont bel et bien eu lieu, notamment à la faculté d'Economie, de Droit et de Gestion (EGS). Selon les étudiants, des cours ont déjà pu avoir lieu, il y a quelques jours. En revanche, les locaux dans d'autres facultés, telles la faculté des Sciences, sont beaucoup plus calmes.

Impatients

Les étudiants, de leur côté, s'impatientent. Ceux de l'Ecole supérieure polytechnique de Vontovorona ont déjà manifesté leur souhait de reprendre les cours et de passer enfin aux examens. Ceux issus d'autres départements sont du même avis, trouvant le temps de plus en plus long.

En attendant la reprise effective des cours, les étudiants issus des régions ont préféré retourner dans leurs familles. Ceux qui n'ont pas encore pu terminer les cours, ni passer les examens, devront ainsi s'en remettre à la décision des enseignants.

%

Grève

Rappelons que le syndicat des enseignants chercheurs et chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur (SECES) section Antananarivo, a mené un mouvement de grève depuis maintenant deux mois et demi. Ce syndicat réclame, entre autres, les heures complémentaires encore non payées par l'Etat, il a ainsi cessé les cours et toute autre activité pédagogique depuis.

Après la décision du conseil scientifique de l'université d'Antananarivo de fixer la date de la fin des activités pédagogiques au 31 octobre, le SECES a réaffirmé le maintien de son mouvement jusqu'à satisfaction de ses revendications. Le syndicat prévoit de tenir une nouvelle assemblée générale, ce jour, à Ambohitsaina. Ses membres de souligner, dernièrement, que toute décision du SECES est celle de l'assemblée générale.