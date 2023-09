Congo-Kinshasa: Sama Lukonde lance le projet du partenariat des Nations-Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées

Le Premier ministre Sama Lukonde a lancé, mardi 26 septembre à Kinshasa, le Projet conjoint du partenariat des Nations-Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées (UNPRPD).

Il a aussi procédé à la validation des documents stratégiques du ministère en charge des Personnes vivant avec handicapes.

Il s'agit notamment de document de politique nationale de promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicapes, de stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables.

Le chef du Gouvernement congolais a fait état d'une nouvelle ère dans la perception et considération de la personne humaine en général et en particulier des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables.

Il a rappelé que « le programme d'action du Gouvernement 2021-2023 dans son pilier 13, met un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sous toutes ces formes concernant la personne vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ».

Sama Lukonde rappelle que dans sa lettre de mission adressée aux différents ministres, l'un des résultats attendus de la ministre déléguée en charge de ce secteur, est « la promotion et protection des catégories sociales longtemps marginalisées, en l'occurrence des personnes avec handicap et autres catégories vulnérables ».

« Notre souhait est de voir cette première expérience du partenariat avec les Nations-Unies porter des résultats escomptés et permettre, par conséquent, l'extension du projet au-delà de la période 2023-2024. J'en appelle donc à l'implication de tous les acteurs concernés à savoir : toutes les agences du système des Nations-Unies et autres partenaires techniques et financiers sans oublier les institutions et associations qui accompagnent traditionnellement l'action gouvernementale dans le secteur concerné », a déclaré le Premier ministre congolais.

Sama Lukonde a, par ailleurs, rassuré de son engagement dans la promotion des droits des personnes handicapées.

Ce projet connait l'appui technique de plusieurs agences du système de l'ONU notamment l'UNDESA, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU femmes et l'OMS.