Sénégal: Entreprenariat - Sept entrepreneuses Sénégalaise primées par WIC Impact Academy

Des Petites et moyennes entreprises Sénégalaises au nombre de sept (7), évoluant dans les secteurs du transport, de la mode et cosmétique, de la transformation agroalimentaires, de la restauration et des énergies ont été primées hier lundi, à Dakar par le Women investment club (Wic).

Le Women investment club (Wic) en collaboration avec la Deutsche Gesellschaff für internationale zusammenarbeit (Giz) Gmbh et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a clôturé hier lundi 25 septembre 2023 son programme d'accompagnement et de coaching des femmes entrepreneuses.

Au finish sept (7) meilleurs projets sélectionnés par un jury composé d'investisseurs et d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial qui ont primés. Les bénéficiaires ont reçu chacun un kit d'amorçage d'une valeur jusqu'à 5 millions FCFA pour la mise à disposition d'équipements et d'un coaching plus approfondi.

Durant six (6) mois, les académiciennes ont bénéficié de l'accompagnement des experts du Centre de services partagés du Wic, du support de Stanford Seeds, une plateforme de formation à l'entreprenariat rattaché àl'Université Stantford, ainsi que d'un coaching en développement du beautiful Soul.

Lancée pour outiller les entrepreneures sénégalaises à fort impact social et environnemental, la Wic a choisi 20 entrepreneuses à l'issue d'un appel à candidatures qui a enregistré deux cent (200) dossiers. Sönke Siemon, ambassadeur d'Allemagne au Sénégal et en Guinée-Bissau a salué la dynamique entrepreneuriale des femmes sénégalaises mais également la qualité des produits. Carmen Crydiac, co-créatrice de la marque capillaire "KANUURA" qui signifie beauté en langue mankagne salue cette formation qui selon elle est très bénéfique pour les bénéficiaires du programme Wic académie. « Nous avons travaillé sur une gamme de quatre (4) produits spécifiquement pour sublimer la beauté de la femme. Et je dois avouer que ce programme nous a permis de mieux structurer notre entreprise en termes d'objectifs ».

Aïcha Jasmina Fall, nutritionniste et créatrice de la Pme "VIVREMIEUX. SN" s'est spécialisée à la santé alimentaire et au bien-être dira : « J'ai participé au Wic académie qui m'a beaucoup boosté durant ces 6 derniers mois de formation. Je suis passé d'une entreprise au début de cette formation à 8 entreprises signées à la fin de cette formation ». Donc, « un grand espoir de voir mon portefeuille clients passer de 8 à 100 d'ici 2028 est bien possible pour ensuite arriver à mettre en place la maison du VIVREMIEUX », a-t-elle laissé entendre.