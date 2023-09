Madagascar: Allianz world run - Quatrième titre et nouveau record pour Alvine

Intouchable. Le trailer du club Crown Athletics du Vakinankaratra ne cesse d'impressionner. Avotriniaina Jeannot Tahirinirina alias Alvine remporte pour la quatrième fois successive la victoire à l'Allianz World Run. Il reste le meilleur dans cette épreuve à Madagascar et dans le continent.

L'assurance Allianz lui a remis, dimanche, le chèque géant en guise de prix d'une valeur de plus d'un million d'ariary, car il n'a pas voulu dévoiler le montant exact. C'est une course à allure libre pendant quatre-vingt-dix jours.

Alvine a effectué 6 698 km durant cette période. La distance a été comptabilisée à l'aide d'une application créée spécialement pour cette compétition qui est ouverte à tous. Il a toujours amélioré sa performance et signe, à chaque fois, un nouveau record. Alvine a arraché le sacre dès sa première participation en parcourant 3003 km en 2020, puis 3500 km en 2021 et 5020 km l'an passé.

L'athlète d'Antsirabe a entièrement consacré sa journée à cette course, pendant trois mois, et a même passé une nuit blanche pour le sprint final du dernier jour, le 21 septembre. Chaque jour, il se lève de bon matin et effectue au moins 100 km, en traversant plusieurs quartiers de la capitale, dont Ambohipo, By-pass, Iavoloha, la digue jusqu'à Tsarasaotra, pour revenir chez lui, à Ambanidia. Parfois, il va jusqu'à Carion en empruntant la RN 2.

Jonah Fredy Rajaonarison finit deuxième avec un cumul de 6608 km et Solofo Rakotondravelo termine à la troisième place (6269 km). Plus de 11 000 personnes ont participé à cette version 2023 de l'AWR. L'équipe Alefa Mada a terminé deuxième mondiale dans l'épreuve par équipe, derrière la Thaïlande. Alvine a, cette année, remporté deux trophées. Il a été le vainqueur du Trail de Marovatana, en juin, et du Raid d'Isalo en juillet.