Madagascar: Relation diplomatique - L'Indonésie soutient la tenue d'une élection transparente et inclusive

À l'occasion du soixante-dix-huitième anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie célébré, hier, à la Résidence d'Indonésie à Mandrosoa Ivato, sous le patronage de Benny Yan Peter Siahaan et en présence de plusieurs personnalités politiques de la Grande île comme les responsables étatiques tels que le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Pêche, le ministre du Tourisme, mais aussi de Lanto Rakotomanga et quelques candidats à la prochaine élection présidentielle comme Jean Jacques Ratsietison, Sendrison Daniela Raderanirina, Rolland Ratsiraka ainsi que plusieurs ambassadeurs et représentants de la Communauté internationale.

Au cours de son discours, le chargé d'affaire indonésien déclare le soutien de son pays pour la mise en oeuvre immédiate de l'élection présidentielle et espère que le processus électoral se déroule de manière transparente, inclusive et pacifique. Il souhaite aussi l'augmentation du taux de participation des citoyens au scrutin.

Relation bilatérale

Les relations entre Madagascar et l'Indonésie sont au beau fixe depuis de longues années et les deux pays présentent des similitudes tant culturelles que géographiques en tant que pays archipélagiques. Ces relations se sont précédemment concrétiser dans l'accueil par Madagascar de la 8e réunion des hauts fonctionnaires du forum des États archipélagiques et insulaires (AIS forum) au début du mois d'août dernier.

Dans son discours, le chargé d'affaire indonésien se félicite des bonnes relations entre les deux pays avec des coopérations dans plusieurs domaines comme l'économie, la formation universitaire, mais aussi dans le domaine de la santé maternelle.

De son côté, Josoa Rakotoarijaona, ministre de la Défense nationale souligne la bonne qualité des relations entre Madagascar et l'Indonésie et félicite cette dernière pour le soixante-dix-huitième anniversaire de son indépendance. À noter que le thème de la célébration de cette année est « continuer à avancer pour l'Indonésie ». Pour rappel, l'Indonésie a obtenu son indépendance juste après la fin de la Deuxième guerre mondiale.