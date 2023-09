Madagascar: PRODUIR - Quatre-vingt-sept familles vulnérables à reloger

Les familles vulnérables vivant le long du canal C3 vont être relogées dans de nouvelles habitations à Andavamamba à partir du mois de mars 2024. La construction de leurs habitations a commencé hier.

Des infrastructures au bénéfice des habitants d'Antananarivo. La pose de la première pierre de la construction des nouvelles habitations pour les familles touchées par la mise en oeuvre du Projet de Développement Urbain Intégré et de Résilience du grand Antananarivo (PRODUIR) a été faite hier à Andavamamba.

Ce quartier où les quatre-vingt-sept familles vulnérables seront relogées. C'était avec le ministre de l'Aménagement du territoire et des services fonciers (MATSF) et le maire de la Commune urbaine d'Antananarivo ainsi que toutes les parties prenantes du projet PRODUIR et les habitants bénéficiaires. Ces familles vivent le long du canal C3 à curer. Elles pourraient être touchées gravement par des inondations fréquentes pendant la saison de pluie.

L'objectif de la construction de ces grandes infrastructures est d'améliorer la vie de ces familles vivant dans des conditions insalubres. Le projet vise à réinstaller la population dans une zone sûre surtout pendant la saison de pluie. « Les bénéficiaires seront au nombre de 84 ménages comptant 87 familles à reloger vers des maisons plus sécurisées et plus agréables que les précédentes.

La construction des maisons devrait s'achever d'ici le mois de mars 2024 et le déménagement se fera juste après », explique le ministre auprès du MATSF, Houlder Ramaholi-masy. Les bénéficiaires sont déjà connus et une stratégie, pour éviter les risques de corruption, a été élaborée pour l'attribution des logements. L'acquisition de ces derniers est gratuite pour les familles bénéficiaires. Leur déplacement permettra également de libérer une emprise minimale pour la réalisation des travaux.

Composition

Les infrastructures sont composées de 29 bâtiments construits, agencés en blocs et composés de 3 appartements identiques avec étage et un rez-de-chaussée. Ces 29 blocs seront répartis en 3 catégories : C1 avec 21 blocs, C2 avec 5 blocs, et C3 avec 3 blocs. Chaque bâtiment comportera une clôture en maçonnerie de briques de 2,50 mètres de hauteur sur sa partie latérale, ainsi qu'une guérite et un lavoir.

En outre, le site de réinstallation comprendra des infrastructures sociales pour répondre aux besoins des résidents. Les 29 bâtiments sont de type R+1 et les 87 appartements seront chargés d'accueillir les 87 familles. Une voie d'accès sera également aménagée pour le bien de ces habitants.

Le projet PRODUIR vise à préserver toute la ville d'Antananarivo et ses périphéries des inondations. Le curage du canal C3 s'étalant sur 12 km figure parmi ce grand projet. Il couvre 24 « fokontany », et s'étend d'Anosibe-Namontana à Ambodimita.

Le budget alloué à ce grand projet se chiffre jusqu'à cent vingt-cinq millions de dollars. De manière générale, la réalisation du projet apporte déjà des retombées positives à près de cinq cent mille personnes avec la réalisation de plus de cinq cents infrastructures communautaires.

Des travaux de renforcement des digues de l'Ikopa et de la Sisaony sur près de 5 km font également partie de ce grand projet. « Le plus grand objectif, c'est de ne plus revivre les difficiles conditions qu'entraine la montée d'eau durant la période cyclonique comme celle du mois de février de cette année », souligne le ministre.