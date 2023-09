Madagascar: Reboisement - Un million d'arbres à planter d'ici quatre ans

Lancement de l'opération reboisement à grande échelle pour le Rotary Club Antananarivo Mahamasina, qui met en marche le projet « Un million d'arbres ». Un projet de reforestation des zones sensibles au changement climatique dont l'annonce a été faite par le Rotary Club Antananarivo Mahamasina par l'intermédiaire de son président, Toky Rajaona, hier, au cours d'une conférence de presse à l'hôtel le Centell. Cette initiative, bien qu'audacieuse, puise tout son sens dans une optique plus large de développement durable.

« Ce projet s'inscrit à ce jour parmi les plus grandes initiatives de reforestation massive de la Grande île. Le Rotary Club Antananarivo Mahamasina renforce davantage, cette année, son engagement profond à créer des impacts pérennes en s'inspirant des Objectifs de développement durable des Nations unies et notamment l'ODD 13, agir pour le climat « , explique-t-il. Une démarche pérenne donc, mais celui de la RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, prend aussi de plus en plus d'ampleur chez les entreprises et les groupements particuliers car réclamée par les consommateurs et les collaborateurs, ainsi que les gouvernements à travers leurs dispositifs juridiques.

Dans la pratique

On s'imagine bien à quel point une telle entreprise semble unique, tant sur l'ampleur en matière de reboisement que sur le plan financier. En somme, sur ces un million d'arbres qui vont être ancrés dans le sol prochainement, 120 000 seront des arbres agroforestiers, une grande partie des pépinières sera des mangroves, 880 000 à en croire les données fournies par le Rotary. Un choix qui peut s'expliquer aisément par la faculté de celles-ci à capturer en moyenne dix fois plus de carbone que les autres arbres, mais aussi à leur faculté d'adaptation et de protection des zones littorales, écosystèmes et autres.

« Quatre ans », c'est le délai que se sont fixées les parties prenantes pour réaliser ce challenge environnemental aux enjeux multiples. Un des premiers objectifs du défi « un million d'arbres », c'est évidemment la reforestation, « on s'est fixé comme objectif principal la reforestation, la restauration des forêts dégradées à Madagascar », indique-t-on. Des autres points essentiels du défi, en partenariat avec la société Bôndy, ne s'éloignent pas trop de cette vision avec comme Leitmotiv la préservation de la biodiversité et la limitation de l'impact du changement climatique.

Les concepteurs du projet misent sur l'utilité sociale et financière d'une telle entreprise. « Il y a également un impact économique et éducatif puisqu'il permet de créer des emplois verts, de générer des revenus pour les populations locales et de sensibiliser les jeunes générations à l'importance de la conservation de la nature », annonce le Rotary Club Antananarivo dans un communiqué de presse. La pérennité des jeunes pousses sera suivi à la loupe sur une durée de cinq ans après la plantation, le projet est « ouvert à tous les acteurs qui souhaitent prendre part à une véritable action RSE », ajoute le Rotary Club Antananarivo.