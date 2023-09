Maroc: 2è édition du Prix Kofi Annan pour la Sécurité Routière - Le Prix d'honneur décerné à la NARSA

Marrakech — L'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a remporté, mardi à Marrakech, le Prix d'honneur de la Sécurité Routière décerné par la Fondation Kofi Annan.

Cette distinction a été remise au ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, lors de la cérémonie de clôture de la 2è édition du Prix Kofi Annan pour la sécurité routière organisée les 25 et 26 septembre à Marrakech, sous le thème "Les transformations numériques et les innovations pour des routes plus sûres".

Par ailleurs, 6 autres prix ont été attribués aux lauréats dans 06 catégories.

Dans la catégorie "Innovation, notamment dans la digitalisation", le Prix a été attribué au ministère des Transports de la Côte d'Ivoire, alors que le ministère des Travaux Publics et des Transports du Royaume d'Eswatini a remporté le Prix de la catégorie "Management de la sécurité routière".

S'agissant de la catégorie "Gestion des données", le Prix a été décerné au ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable de la République du Bénin, tandis que le ministère des Infrastructures au Rwanda a remporté cette distinction dans la catégorie "Véhicules plus sûrs".

Le Prix de la catégorie "Transports publics/Transfert modal" est revenu au ministère des Transports et de la Logistique de la République d'Éthiopie, alors que le Prix de la catégorie "Communication et Sensibilisation" (Secteur privé, ONG, Académies), a été attribué au ministère des Transports, PDG - SECUROUTE (Cameroun).

Le prix Kofi Annan pour la Sécurité Routière récompense les gouvernements, le secteur privé, la société civile, des organisations, ainsi que des individus qui ont apporté une contribution marquante à la sécurité routière en Afrique.

La deuxième édition du prix félicite particulièrement les gouvernements qui ont mis en oeuvre des mesures et des actions sérieuses pour atteindre les objectifs de la deuxième Décennie d'action des Nations Unies pour la Sécurité Routière 2021-2030, visant à réduire de moitié le nombre de personnes tuées sur les routes d'ici 2030.

Les critères de sélection des lauréats comprennent plusieurs éléments de base des plans d'action mondiaux et régionaux pour la sécurité routière, tels que la gestion de la sécurité routière, l'innovation dans les domaines de la sécurité routière, un système de gestion de données fiable, des efforts de communication efficaces pour la prévention des accidents de la circulation et le financement national pour la sécurité routière.

Dans une allocution de circonstance, M. Abdeljalil a mis en relief les efforts consentis par les pays africains pour faire face au phénomène des accidents de circulation, indiquant que les projets et expériences de ces pays sont de nature à réaliser de bons résultats au service de la préservation de la vie des usagers des routes.

Dans ce contexte, il a mis en avant l'intérêt tout particulier que Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'accorder à la question de la sécurité routière, rappelant que Le Souverain a présidé le 18 février 2005 une réunion interministérielle de la sécurité routière, couronnée par la mise en place d'une gouvernance institutionnelle intégrée et complémentaire et des stratégies et plans d'action pour la gestion de la question de la sécurité routière.

De leurs côtés, les participants à ce conclave ont loué le succès de cette édition, qui a représenté une occasion pour le partage des expertises et des expériences dans le domaine de la sécurité routière, dont l'expérience marocaine pionnière en la matière.

Organisée par le ministère du Transport et de la Logistique, l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière et la Fondation Kofi Annan, l'édition 2023 du Prix Kofi Annan vise à motiver les principales parties prenantes en vue de développer et mettre en oeuvre des idées et des initiatives innovantes pour sauver des vies sur les routes en Afrique.

De nombreuses sessions et plusieurs ateliers ont été organisés au cours de cet événement traitant de sujets, tels que l'élaboration d'une approche digitale, la mise en place de l'environnement technique, réglementaire et financier et les expériences à travers l'Afrique dans l'utilisation de la digitalisation et le management de la sécurité routière ainsi que le plan d'action et de travail de l'Observatoire Africain de la Sécurité Routière