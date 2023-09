Maroc: Séisme - M. Sadiki visite des zones sinistrées dans les provinces d'Al Haouz et Chichaoua pour la constatation des dégâts

Commune d'Asni (province d'Al Haouz) - Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a effectué, mardi, une visite de terrain dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua, touchées par le séisme ayant frappé différentes régions du Royaume.

Cette visite au cours de laquelle le ministre était accompagné du président de la chambre d'agriculture de Marrakech-Safi et d'une importante délégation de responsables de ce département, vise la constatation des dégâts engendrés par cette catastrophe naturelle au niveau de différentes unités de valorisation agricoles, de seguias et de routes rurales.

Ainsi, dans la commune rurale d'Asni, M. Sadiki a constaté les dégâts enregistrés au niveau de deux unités de valorisation partiellement endommagées, dont la première concerne une plateforme de commercialisation de produits de terroir réalisée par la direction régionale de l'agriculture et mise à la disposition d'un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) regroupant 21 coopératives, au profit de 1.462 bénéficiaires dont 252 femmes.

Il a ensuite visité la Maison du Noyer, construite et équipée par la direction provinciale de l'agriculture et confiée à une coopérative regroupant 50 bénéficiaires, dont 15 femmes, avec une capacité de 5 tonnes de noix concassées/an et 2,4 tonnes d'huiles de noix/an.

Au niveau de la commune rurale de Talat N'Yacoub (province d'Al Haouz) le ministre s'est rendu dans deux unités de valorisation, construites par la direction provinciale de l'agriculture : Une unité apicole gérée par une union regroupant 307 bénéficiaires et construite sur une superficie de 1.300 m2, alors que la deuxième, érigée sur une superficie totale de 600 m2 avec une capacité de conditionnement qui s'élève à 300 tonnes et une capacité de stockage frigorifique de 33 Tonnes de pommes et de 15 Tonnes de vinaigre, est gérée par une coopérative regroupant 31 bénéficiaires, dont 6 femmes.

Toujours à Talat N'Yacoub, le ministre a pris connaissance des dégâts qu'a connus la Séguia Ifouriren qui permet l'irrigation de 40 ha de plantations de petits agriculteurs. Avec un linéaire de 1.571 ml, cette séguia est gérée par une association des usagers de l'eau agricole rassemblant 50 bénéficiaires.

Le ministre s'est, d'autre part, rendu à la commune territoriale d'Adassil dans la province de Chichaoua, où il a constaté les dégâts engendrés au niveau d'une route rurale réalisée par la direction provinciale de l'agriculture dans le cadre du Programme de Réduction de Disparités Territoriales et Sociales. D'une longueur de 10,66 km, cette route joue un rôle important dans le désenclavement de la population des communes d'Adassil et Imindounite, soit plus de 40 douars desservis.

Dans la même commune d'Adassil, la visite du ministre a en outre concerné une séguia endommagée par les éboulements du sol au douar Tikkhet, considéré comme le plus touché par le séisme au niveau de la province de Chichaoua.

D'un linéaire de 2.000 ml, cette séguia, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet d'agriculture solidaire d'un coût global de 5,8 millions de DH, permet l'irrigation de 35 ha d'arbres fruitiers au profit de 119 bénéficiaires.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre a noté que dès le début, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a donné Ses Hautes Instructions pour mobiliser tous les services de l'Etat en vue d'intervenir dans le cadre d'une vision globale et coordonnée, soulignant que le secteur agricole demeure l'un des domaines importants de l'économie de cette région.

Relevant que le secteur agricole a subi différents dégâts notamment au niveau des infrastructures, M. Sadiki a fait savoir que sur la base d'un premier constat établi au cours des 15 derniers jours et des statistiques recueillies par les différents services du ministère, un programme d'intervention a été élaboré.

Ce programme est scindé en deux volets : le premier à caractère urgent et concerne la réhabilitation et la réparation des dégâts tout en oeuvrant à ce que les activités agricoles reprennent rapidement leur cours normal, alors que le deuxième axe porte sur le développement global de la région en exécution des Hautes Instructions Royales et ce, dans le cadre d'une agriculture solidaire concernant les filières de production (cultures et élevage).

Notant l'importance de l'élevage dans cette zone, le ministre a expliqué que son département oeuvrera au cours de cette première phase à la reconstitution du cheptel perdu et procèdera au soutien direct des fourrages au profit des éleveurs affectés et la réhabilitation des locaux des coopératives, notamment féminines, qui emploient un nombre important de personnes parmi les habitants.