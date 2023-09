Maroc: Séisme d'Al Haouz - M. Sadiki tient une séance de travail avec les membres de la chambre régionale d'Agriculture de Marrakech-Safi

Marrakech — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, a tenu mardi à Marrakech, une séance de travail avec les membres de la Chambre régionale d'Agriculture de Marrakech-Safi, axée sur le programme d'intervention de son département suite au séisme d'Al Haouz.

S'exprimant lors de cette réunion, le ministre, a souligné que l'ensemble des services du Département de l'Agriculture aux niveaux central et régional, se sont mobilisés dès le lendemain du séisme pour constater et évaluer les dégâts enregistrés au niveau du secteur agricole et élaborer un programme d'intervention afin d'apporter l'appui nécessaire aux populations touchées, réhabiliter et développer l'activité agricole.

Il s'est également attardé sur les différentes actions prévues dans le cadre de ce programme d'intervention, relevant que durant les derniers 15 jours, les services de son Département se sont attelés pour recueillir les données nécessaires pour la conception du programme, sachant que l'opération de précision de ces données se poursuit sur le terrain.

Ce programme d'intervention comprend deux volets, agricole et forestier, souligne un communiqué du ministère.

S'agissant du volet agricole, le premier axe relatif aux infrastructures agricoles prévoit de garantir l'accès et de désenclaver les exploitations et les parcelles à travers la réhabilitation et la construction de pistes agricoles ainsi que la mise en place des ouvrages antiérosifs pour lutter contre l'érosion et l'éboulement et les phénomènes de glissement ainsi que la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles petite et moyenne hydraulique, la réhabilitation des Seguias et la création et l'équipement de points d'eau.

Le deuxième axe inhérent aux infrastructures économiques agricoles porte principalement sur l'aménagement, la construction et l'équipement des unités de valorisation et locaux des coopératives, la mise à niveau et la réhabilitation des abattoirs, des marchés hebdomadaires et locaux ainsi que l'aménagement et réhabilitation des Hangars, étables et abris des animaux.

Quant au troisième axe, il concerne la reconstitution du capital de production agricole et de la relance des filières animales à travers la reconstitution du cheptel (distribution d'animaux d'élevage aux sinistrés), la distribution d'aliments de bétail ainsi que la réalisation de projets d'agriculture solidaire et autres activités génératrices de revenus.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Fédération des Chambres d'Agriculture au Maroc, Lahbib Bentaleb, a, de son côté, indiqué que cette séance de travail a porté sur deux principaux axes, dont le premier concerne les interventions urgentes pour la réhabilitation des routes, des séguias et des unités de valorisation des produits agricoles, outre les projets réalisés dans le cadre de l'agriculture solidaire et le soutien de la production (cultures et élevage).

Le deuxième axe est relatif à des programmes structurants et intégrés à même d'accélérer la cadence du développement inclusif des zones touchées, a expliqué M. Bentaleb, également président de la chambre régionale de l'agriculture de Marrakech-Safi, tout en se félicitant de l'implication des professionnels du secteur dans l'élaboration de ce programme.

Cette séance a été ponctuée par un échange fructueux entre le ministre et les membres de la chambre autour de l'impact du séisme sur le secteur agricole au niveau de la région et les propositions d'actions pour la relance économique des zones touchées.