Tunisie: La 12e Conférence des Ministres de la Culture du monde islamique prend fin par l'adoption de la Déclaration de Doha

TUNIS — La 12ème Conférence des ministres de la Culture du monde islamique tenue, les 25 et 26 septembre, au Qatar, a clôturé, mardi, ses travaux par l'adoption de la Déclaration de Doha sur le renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique.

Placée sous le slogan "Vers un renouvellement de l'action culturelle dans le monde islamique », cette 12e Conférence est organisé par l'Organisation Islamique Mondiale pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le ministère de la Culture qatari. Une délégations tunisienne conduite par la ministre des Affaires Culturelles, Hayat Ketat Guermazi, a pris part à ce rendez-vous d'envergure marqué par la présence de plusieurs ministres de la Culture des États membres de l'ICESCO ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales actives dans le domaine culturel.

Le ministère des Affaires Culturelles a publié, mardi soir, un communiqué sur les principales recommandations, contenues dans la Déclaration de Doha, relatives notamment au renouvellement du travail culturel, la protection et la valorisation du patrimoine dans le monde islamique, au renforcement du rôle de l'économie culturelle dans la réalisation des Objectifs de développement durable ainsi que l'élaboration et le suivi des politiques culturelles.

La Déclaration de Doha a également annoncé que les États membres soutiennent la proposition de l'ICESCO visant à inclure la culture comme 18e Objectif de Développement Durable (ODD) pour l'année 2030, indique la même source. Cette initiative sera soumise aux Nations Unies en vue de son adoption.

Selon le site des Nations Unies, les Objectifs de développement durable (ODD), également nommés Objectifs mondiaux, ont été adoptés en 2015. Ils sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030. Les 17 ODD sont intégrés - reconnaissant que les interventions dans un domaine affecteront les résultats dans d'autres et que le développement doit équilibrer les aspects sociaux, économiques et environnementaux.

La Conférence de Doha a publié une déclaration de solidarité avec le Maroc et la Libye en vue de les aider à faire face aux conséquences des récentes catastrophes naturelles meurtrières. Les pays participants s'engagent à fournir les ressources et l'assistance nécessaires pour les zones touchées par le séisme dans la province marocaine d'Al-Haouz et les inondations dans la ville libyenne de Derna suite à la tempête Daniel, peut-on encore lire dans le communiqué du ministère.

La 12e Conférence des ministres de la Culture du monde islamique a adopté, lundi, la nouvelle formation du Comité du patrimoine du monde islamique dont les membres comprennent l'Arabie saoudite, Oman, la Jordanie, le Maroc, le Burkina Faso, le Gabon, le Bénin, le Sénégal, la Malaisie, Brunei Darussalam et le Kazakhstan, outre la Palestine, membre permanent du comité, et le Qatar, président de la conférence.

Créé en 1988, le Conseil consultatif pour le développement culturel dans le monde islamique se charge de la mise en oeuvre des stratégies culturelles du monde islamique, l'examen des plans d'action, chartes et projets culturels proposés par l'ICESCO.