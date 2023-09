Afrique: Ouverture de l'atelier de L'UCESA sur la mobilité climatique en Afrique

Les activités de l'atelier sur la mobilité climatique en Afrique ont été officiellement lancées à Kinshasa. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean Michel Sama Lukondé. Nicaise Mouloumbi, Président Exécutif du Réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale, a été sollicité pour son expertise en l'absence du Conseil Économique Social et Environnemental du Gabon. Il s'est exprimé sur l'importance de cette collaboration et des efforts conjoints pour répondre au changement climatique.

Nicaise Mouloumbi, Président Exécutif du Réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale a répondu favorablement à son invitation à la cérémonie inaugurale de l'atelier de l'UCESA sur la mobilité climatique en Afrique : Un engagement fort en faveur de l'environnement. »

Plusieurs objectifs étaient à l'ordre du jour de cette rencontre de Kinshasa. Il s'agit de :

- renforcer la collaboration continentale, qui est essentielle pour permettre de faire progresser la croissance verte, y compris l'interconnectivité des réseaux régionaux et continentaux, et accélérer l'opérationnalisation de l'accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ;

- faire progresser l'industrialisation verte sur tout le continent en donnant la priorité aux industries à forte intensité énergétique pour déclencher un cycle vertueux de déploiement d'énergies renouvelables et d'activité économique, avec un accent particulier sur la valeur ajoutée des richesses naturelles de l'Afrique ;

- intégrer les programmes sur le climat, la biodiversité et les océans dans les plans et processus nationaux afin de garantir leur contribution aux objectifs de développement durable, de moyens de subsistance et de durabilité, et d'accroître la résilience des communautés locales, des zones côtières et des économies nationales ;

- identifier, prioriser et intégrer l'adaptation dans l'élaboration des politiques et la planification du développement, y compris dans le contexte des plans nationaux et des contributions déterminées au niveau national (CDN).

L'atelier de lancement de l'étude approfondie "deep-dive" sur la mobilité climatique en RDC, qui a eu lieu le mardi 27 septembre 2023 à Kinshasa en marge de l'Assemblée générale de l'UCESA. Il s'inscrivait dans le cadre du projet sur la mobilité climatique en Afrique dont l'objet est d'aider les pays à anticiper et à planifier la migration climatique ainsi que sa prise en compte dans les politiques de développement.

Il faut noter que l'Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d'Afrique (UCESA) a sollicité Nicaise Mouloumbi, Président Exécutif du Réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique Centrale pour son expertise en l'absence du Conseil Économique Social et Environnemental du Gabon. C'est comprendre la nécessité de réhabiliter cette institution au Gabon.