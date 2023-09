Tunisie: Reconversion professionnelle - Se réinventer une carrière

La reconversion professionnelle, dans un monde où la seule constante est le changement, prend de l'ampleur à un rythme important. De plus en plus de personnes se lancent dans cette quête, cherchant à réinventer leur trajectoire professionnelle pour trouver une satisfaction personnelle et une réussite épanouissante.

Né dans le monde des lettres, Lotfi a toujours eu une passion pour la langue française. Ses études en français l'avaient conduit à un chemin professionnel tout à fait inattendu : le design et les centres d'appels. Pourtant, en dépit de ses succès dans ces domaines, une autre passion intérieure le dévorait, une fascination pour le monde du journalisme.

Sa décision de changer radicalement de cap ne s'est pas prise du jour au lendemain. Lotfi a choisi de tout plaquer, de renoncer à son salaire confortable pour poursuivre son rêve de devenir journaliste.

Quitter le confort pour la passion

Il a repris des études privées en journalisme, comme s'il redécouvrait une langue familière. C'était une étape audacieuse, mais Lotfi avait foi en sa passion. Il a dû faire face à des sacrifices financiers et défis qui auraient pu mettre en doute son choix. Aujourd'hui, le rêve de Lotfi s'est transformé en réalité. Il travaille aujourd'hui en tant que journaliste-animateur au sein d'une chaîne de radio de renommée, où sa voix résonne à travers les ondes FM.

Les raisons qui poussent certains à épouser une nouvelle carrière sont diverses et variées. Pour certains, l'aspiration à quitter une profession dénuée de sens est le moteur de ce changement radical, tandis que d'autres sont poussés par des bouleversements économiques, technologiques ou personnels inopinés. Quelle que soit la source de motivation, la reconversion professionnelle exige une introspection profonde, ainsi qu'une stratégie claire pour naviguer dans les eaux incertaines de la transformation professionnelle.

La première étape cruciale dans cette aventure de reconversion est sans aucun doute l'auto-évaluation. Il s'agit d'une exploration minutieuse de ses compétences, de ses appétences, et de ses passions. Cette introspection sert de boussole, permettant ainsi d'opter pour une nouvelle voie professionnelle en harmonie avec ses aspirations personnelles.

L'importance du réseau et du «mentoring»

Dans cette renaissance professionnelle, le réseau professionnel joue parfois un rôle crucial. Plus le cercle des contacts professionnels est grand, plus il est plus facile d'envisager de sauter le pas. Certains, très chanceux, au gré des rencontres, tombent sur ce qu'on pourrait définir comme «mentors éclairés» prêts à guider la transition.

Chez Corp, Centre d'orientation et de reconversion professionnelle, Yosr Garfi, une diplômée en urbanisme et aménagement, a trouvé son grâal, celui de l'accompagnement. Elle a décidé de faire un virage professionnel significatif vers un domaine radicalement différent : les technologies de l'information (IT). «Après avoir obtenu mon diplôme en urbanisme et aménagement, j'ai rapidement pris conscience que le marché du travail évoluait, exigeant de nouvelles compétences», témoigne Yosr Garfi. Face à ce constat, elle a choisi de ne pas rester statique, de ne pas être une victime du changement, mais plutôt de devenir une actrice active de sa reconversion professionnelle. C'est là que le Corp est intervenu pour lui offrir le soutien qui'il lui fallait.

Si cette transformation paraît inéluctable pour certains qui n'hésitent pas à passer le cap, d'autres réfléchissent beaucoup plus et abandonnent même leurs ambitions. En cause: l'impact que peut avoir une reconversion, surtout pendant la période de transition, sur les finances personnelles.