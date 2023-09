Tunisie: Pourquoi - La raison du plus fort

Malgré la crise et le peu de débouchés, des jeunes, diplômés ou pas, ne baissent pas les bras et s'activent par tous les moyens à compter sur eux-mêmes.

C'est ainsi qu'une nouvelle catégorie d'emploi a vu le jour : celle des livreurs à domicile, travail éreintant et stressant. Et pour ce, il faut se procurer un moyen de transport et c'est aux employeurs de fournir les documents nécessaires.

Mais parfois, lors des contrôles sécuritaires routiniers, il s'avère que ces documents ne sont pas bien remplis. Et c'est à ces livreurs -- bien que ce ne soit pas leur faute -- de payer l'amende (et elle est bien salée). Quant aux employeurs qui sont les fautifs, ils ne reconnaissent pas leurs torts et s'en sortent par une pirouette. La raison du plus fort. Est-ce ainsi qu'on encourage nos enfants ?